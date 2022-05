Miles de ceutíes vuelven a rezar juntos para celebrar el fin de Ramadán, festivo laboral por primera vez

CEUTA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

Unos 7.500 ceutíes de confesión musulmana se han reunido este lunes a primera hora de la mañana en la explanada militar de Loma Margarita, en la periferia de la ciudad autónoma, para compartir la Musal-la, el rezo colectivo al aire libre que pone fin al mes sagrado de ayuno de Ramadán y da inicio a la pascua de Eid Al Fitr. La pandemia había impedido su convocatoria desde 2019.

La celebración ha tenido este año un carácter "histórico", según ha valorado en declaraciones a los medios el delegado en Ceuta de la Comisión Islámica de España (CIE), Hamido Mohamed, no solo por el gran número de fieles reunido, casi el doble que otros años en una cita que se organiza desde 2008, sino también porque por primera vez se ha promovido de forma unificada por la Unión de Comunidades Islámicas (Ucidce) y el Consejo Religioso y Benéfico de Luna Blanca.

Además, este 2022 el fin de Ramadán será por primera vez festivo en el calendario laboral este martes. Pese a que la jornada exacta de su celebración no se conoce en Ceuta y Melilla hasta la noche antes, cuando el Ministerio de Asuntos Religiosos de Marruecos anuncia si se ha visto o no la luna para certificar la evolución de su calendario, la CIE había recomendado que se declarase no laborable el 2 de mayo, pero la Asamblea optó por seguir el ejemplo de Melilla y hacerlo con el 3. Ambas jornadas son, en cualquier caso, no lectivas en la ciudad autónoma.

El rezo multitudinario ha sido dirigido por Abdelah Al Abbas, imam de la mezquita de Masyid An Noor, que ha instado a los reunidos a seguir siendo precavidos frente a la Covid-19, a ser "generosos con los necesitados" y a "perdonar, superar los errores y evitar el odio y el rencor".

Hamido Mohamed ha agradecido al Ministerio de Defensa la cesión, un año más, de la explanada en la que se organiza la Musal-la, que se ha secundado con el cierre de 30 de las 35 mezquitas de la ciudad. De la misma forma, ha valorado el apoyo logístico que las consejerías de Presidencia, Educación y Cultura y Servicios Urbanos han brindado para acondicionar el espacio y equiparlo con sillas y megafonía.

En un comunicado a los medios, el presidente de la Ciudad, Juan Vivas (PP), ha felicitado "en nombre de todos los ceutíes" a "nuestra querida comunidad musulmana", que representa aproximadamente la mitad de la población local, "por la finalización del mes de Ramadán, junto con los mejores deseos de salud y bienestar para todos". "Una vez más, Ceuta vuelve a destacar como lugar de encuentro, concordia y convivencia", se ha congratulado.