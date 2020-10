El Ministerio de Educación expedienta a su director provincial en Ceuta tras la contratación de su esposa como interina

CEUTA, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Educación y Formación Profesional (MEFP) ha abierto un expediente informativo a su director provincial en Ceuta, Juan Bosco de Alba, para aclarar las circunstancias en las que se ha producido la contratación como docente interina de su esposa en un instituto en el que se le ha adjudicado una vacante del denominado 'cupo Covid', lo que ha motivado la dimisión del jefe de la Inspección Educativa en la ciudad autónoma, Carlos Cornax, y la exigencia de responsabilidades por parte de la Junta de Personal Docente No Universitario ante la "gravedad" de los hechos.

El órgano de representación de maestros y profesores ha considerado en un comunicado como "hecho probado" que la adjudicación de 1,5 vacantes de Intervención Sociocomunitaria asignadas al IES 'Abyla', una de ellas para la pareja del director provincial, se ha llevado a cabo "prescindiendo absolutamente del procedimiento habitual"; "sin solicitud previa del equipo directivo, que optó por otras especialidades para la cobertura del 'cupo Covid"; y "sin informe ni visado de la Inspección que garantizase su necesidad e idoneidad".

La Dirección Provincial del MEFP en Ceuta ha adjudicado desde finales de agosto más de 400 vacantes de interinidad en la ciudad. Los Servicios Centrales del Ministerio aprobaron a finales de septiembre la contratación de hasta 169 docentes más que se repartieron atendiendo al número de líneas de cada colegio y a razón de tres por instituto cuyas especialidades eligieron sus equipos directivos.

El martes de la semana pasada, según las fuentes consultadas por Europa Press, el director provincial instó a dar al IES 'Abyla' una vacante de Intervención Sociocomunitaria en la que su esposa aparecía como la primera en la lista de aspirantes a vacantes de interinidad --al final fueron 1,5 para que quien la precedía y ya tenía media completase su jornada--, y otra de Servicios a la Comunidad, con lo que ese instituto pasó a disponer de 2,5 puestos de refuerzo más que los demás.

"Nadie conoce el programa al que alude el director provincial ni el documento que lo avala, ni la propia Asesoría de Formación Profesional de la Administración", ha denunciado la Junta Docente, que ha exigido que el Ministerio "o, en su defecto, la Delegación del Gobierno", hagan públicos los documentos que respalden la contratación.

De no hacerlo el lunes, prevén solicitar el cese de Alba, como ya ha hecho el PP regional, que ha censurado que, "mientras los colegios e institutos claman para que se incorpore profesorado por las grandes carencias que presentan y la gran mayoría de estas no se cubren, para contratar a un familiar a dedo todo se hace rápido, saltándose los criterios marcados al resto e incluso aunque el perfil no sea necesario".

La Delegación del Gobierno, que en junio trasladó a De Alba de la jefatura de la Dirección Provincial del SEPE a la del MEFP, ha asegurado que "el Ministerio de Educación tiene ya conocimiento de este asunto, lo está estudiando y cuando concluya manifestará su opinión al respecto". Fuentes de los Servicios Centrales del MEFP han corroborado a Europa Press que el departamento que dirige Isabel Celaá "está recabando toda la información al respecto".

El director provincial ha asegurado en declaraciones a 'El Pueblo de Ceuta' que aunque exista "una discrepancia legítima" sobre el criterio de adjudicación utilizado, en ningún caso se han producido "irregularidades" pese a no haberse abstenido de participar en cualquier decisión sobre contratación de interinos de la especialidad a la que está adscrita su allegada.