Ordenan el ingreso en prisión del ex presidente de Melilla Mustafa Aberchán por presunto caso de fraude y malversación

MELILLA, 6 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Melilla ha acordado este miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de Mustafa Aberchán, el ex presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla entre los años 1999 y 2000 y máximo responsable de Coalición por Melilla (CPM) desde 1995.

Según ha informado a Europa Press un portavoz judicial, la titular de este juzgado también ha tomado la misma decisión para el ex consejero de Distritos y Juventud entre 2019 y 2023, Mohamed Ahmed.

Los dos han sido acusados por la magistrada de la presunta comisión los presuntos delitos de fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, prevaricación y pertenencia a organización criminal.

Mustafa Aberchán y Mohamed Ahmed Al-lal se suman a los encarcelamientos que ordenó el mismo juzgado la noche del martes, concretamente tres ex consejeros de Gobierno de Melilla la pasada legislatura (Dunia Almansouri, Hassán Mohatar y Rachid Bussián) y una ex viceconsejera (Yonaida Selam).

Además de estos seis ex cargos del anterior ejecutivo de coalición formado por CPM, PSOE y Eduardo de Castro (expulsado de Ciudadanos) entre 2019 y 2023, han sido detenidas la ex viceconsejera del Mayor, Fatima Mohamed Kaddur (CPM), que ha quedado en libertad con cargos, y la ex consejera del Menor, Cecilia González Casas (CPM), que ha sido detenida este miércoles y está pendiente de la resolución que adopte la jueza.

SANTANDER Y GRANADA

Según han comunicado fuentes cercanas al caso, Mustafa Aberchán ha declarado por videoconferencia desde Santander, ciudad en la que se hallaba en una actividad sanitaria en su condición de médico cirujano del Hospital Comarcal de Melilla, y es en esta localidad cántabra donde será ingresado en prisión hasta su traslado al Centro Penitenciario de Melilla.

En el caso del ex consejero de Distritos Mohamed Ahmed, ha declarado también por videoconferencia desde la península, concretamente desde un juzgado de Granada, donde la titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Melilla ordenó su ingreso en prisión aunque en su caso, al tener residencia en la capital de la Alhambra, se desconoce si seguirá en la cárcel granadina o será también trasladado a la prisión de Melilla.

El Juzgado melillense sigue a estas horas tomando declaración a otros detenidos, entre ellos empresarios, contratistas e intermediarios de las supuestas irregularidades cometidas en los contratos públicos, así como funcionarios de la Ciudad Autónoma de Melilla.