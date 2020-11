El PP de Ceuta no repite con Vox y pacta los Presupuestos de la Ciudad para 2021 con el PSOE

CEUTA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Ceuta que preside Juan Vivas (PP) ha alcanzado un acuerdo con el PSOE para aprobar los Presupuestos de la Ciudad Autónoma para 2021. El Ejecutivo local en minoría volverá así a apoyarse en los socialistas, como durante los seis primeros meses de esta legislatura, en lugar de en Vox, partido con el que sacó adelante las cuentas públicas de la administración autonómica para 2020 y que ha secundado todas sus propuestas durante este año.

El secretario general del PSOE de Ceuta, Manuel Hernández, ha asegurado este viernes en rueda de prensa que el PP ha aceptado sus propuestas para elaborar unos Presupuestos con "un marcado carácter social" y que apuesten "por la convivencia deteriorada tras la irrupción de Vox en la Asamblea".

"No hacemos esto porque Vox no pueda estar en las instituciones, sino para apartar a un partido así, porque es momento de sumar y no de excluir y porque ningún ceutí se puede quedar atrás", ha señalado el líder del primer partido de la oposición, que ocupa siete de los 25 escaños de la Cámara autonómica. El PP gobierna en minoría con nueve; Vox tiene cuatro; los localistas del MDyC y Caballas, tres; y hay dos diputados no adscritos que abandonaron Vox en enero.

El Gobierno de Vivas inició esta legislatura tras las elecciones de mayo de 2019, en las que perdió la mayoría absoluta que mantenía desde 2003, con el PSOE como socio prioritario, pero en diciembre del año pasado rompió con los socialistas y pasó a apoyarse en Vox, pero fuentes del Ejecutivo han explicado a Europa Press que las peticiones de ese partido para suprimir toda partida ligada a la comunidad musulmana, la convivencia o la lucha contra la violencia de género son "inasumibles" para el PP.