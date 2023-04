PP, Podemos y Verdes de Melilla exigen dimitir al diputado expresidente de Vox investigado y él alega ser inocente

MELILLA, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

PP, Podemos y Los Verdes han solicitado por separado la dimisión o cese del ex presidente de Vox Melilla y actualmente diputado no adscrito y presidente de una sociedad pública de generación de empleo PROMESA, Jesús Delgado Aboy, tras su imputación por la presunta comisión de sendos delitos de apropiación indebida y administración desleal cuando ocupaba la presidencia del Colegio Oficial de Médicos de Melilla. Jesús Delgado Aboy, en cambio, ha pedido el respeto al derecho de presunción de inocencia y critica la "doble vara de medir" del PP con los imputados.

En declaraciones a los periodistas, la diputada del PP y miembro del Consejo de Administración de PROMESA, Fadela Mohatar, ha manifestado que "este auto judicial nos viene a dar la razón a la postura que ha mantenido el PP y que hoy hemos vuelto a insistir en ello, presentando por tercera vez la petición de un Consejo de PROMESA para que se debata y vote el cese de su presidente".

Fadela Mohatar ha recordado que otras dos ocasiones anteriores "a pesar de que eran indicios graves, lo suficientemente incompatibles con el desarrollo de presidir la mayor sociedad de desarrollo de la ciudad, no recibimos el apoyo ni de Coalición por Melilla (CPM, formación mayoritaria en el Gobierno melillense), ni del PSOE de forma sorprendente".

La parlamentaria popular del principal grupo de la Asamblea de Melilla, en la oposición al Ejecutivo que conforman CPM, PSOE y Grupo Mixto, ha destacado "hablamos de que el señor Delgado Aboy estuvo siendo investigado y ahora será juzgado por delito nada menos que de apropiación indebida y administración desleal en su etapa en el Colegio de Médicos.

PODEMOS Y LOS VERDES

Por su parte, Podemos y Los Verdes, que son fuerzas extraparlamentarias en Melilla, también ha exigido la marcha de Jesús Delgado Aboy de todos los cargos público que ocupa, tanto diputado como presidente de la sociedad pública PROMESA.

La secretaria general del Podemos, Gema Aguilar, ha declarado la investigación judicial ha terminado y ya solo queda que Delgado se siente en el banquillo de los acusados. "La instrucción judicial del caso de Jesús Delgado y el Colegio de Médicos ha terminado y hay claros indicios de criminalidad. Ya lo sabíamos, pero el auto deja claro que Delgado se habría apoderado para sí y en beneficio propio de cerca de 90.000 euros. Mientras tanto, PSOE y CPM siguen permitiendo que alguien así gestione millones de euros en Promesa".

Por su lado, Nourdine Ahmed y Said Hamad, en nombre y representación de LOS VERDES, han reclamado a CPM y PSOE que "cesen al concejal Delgado Aboy tras el auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla que considera que existen indicios racionales de criminalidad en su actividad al frente del colegio de Médicos". Para los responsables de Los Verdes "ya no entendimos en su día que el equipo de gobierno de Mustafa Aberchán (CPM) y Gloria Rojas (PSOE) nombraran a un tránsfuga de VOX como presidente de PROMESA y más aún cuando de todos era conocida la denuncia del Colegio de Médicos".

PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

Jesús Delgado Aboy, en cambio, ha pedido "el respeto a su derecho a la presunción de inocencia" después de que el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Melilla le haya imputado por la presunta comisión de sendos delitos de apropiación indebida y administración desleal cuando ocupaba la presidencia del Colegio Oficial de Médicos de Melilla y diera el primer paso para procesamiento en un juicio oral al diputado local.

A través de un comunicado, el ex presidente del Vox y actualmente diputado no adscrito y presidente de la sociedad pública PROMESA ha intentado defenderse atacando el PP, por solicitar su cese como presidente de la sociedad pública. Para Delgado "no se puede pedir la dimisión de alguien sin tener pruebas fehacientes de su culpabilidad" y al tiempo que acusa al PP de doble vara de medir "por mantener en ese mismo Consejo a una persona condenada por un delito contra la Seguridad Vial".

Para el ex presidente de VOX melillense "es necesario que el PP de Melilla reflexione sobre su propia moralidad y coherencia antes de exigir la dimisión de alguien. Si mantienen a una persona condenada en su Consejo de Administración, no pueden exigir la dimisión de otra persona que aún no ha sido condenada".

Por último, ha indicado que "es importante destacar que la justicia debe seguir su curso y que si alguien es declarado culpable en un proceso judicial, deberá asumir las consecuencias correspondientes. Mientras tanto, todas las personas tienen derecho a la presunción de inocencia y no se les puede exigir su dimisión sin pruebas" ha concluido.