PP y Vox se solidarizan con los trabajadores del servicio de autobuses público en Melilla tras 48 horas "de parón total

MELILLA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

PP y Vox han mostrado su solidaridad a los cooperativistas y empleados de autobuses de Melilla al registrase este domingo el segundo día de parón que ha dejado sin servicio público de bus a la ciudad española norte de África, una situación, han subrayado, que no se ha producido en casi cien años de existencia.

Los dos partidos, que han formado la oposición durante el mandato entre 2019 y 2023, han criticado al actual Ejecutivo melillense en funciones formado por PSOE, CPM y Grupo Mixto al denunciar que el "impago" de las subvenciones a la cooperativa es lo que ha originado esta acción de protesta que comenzó el 1 de julio y se mantendrá indefinidamente, según la Cooperativa de Autobuses de Melilla (COA), hasta que se les abone las cantidades que les adeuda la ciudad autónoma.

El diputado electo del PP y ex consejero de Medio Ambiente, Manuel Ángel Quevedo, ha anunciado que en cuanto se produzca el cambio de Gobierno en la Ciudad, previsto para este viernes 7 julio si el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Ceuta y Melilla (TSJA) rechaza la impugnación presentada por CPM a los resultados del 28M, abonarán su ejecutivo las deudas a la COA.

"Si el actual Gobierno en funciones no paga la subvención de 500.000 euros a la COA, lo hará el nuevo gobierno de Juan José Imbroda y el PP tras el primer Consejo de Gobierno", ha asegurado Manuel Ángel Quevedo, quien asumió ese "compromiso" para "pagar de inmediato el dinero a la COA dada la muy compleja situación que atraviesa económicamente la cooperativa".

En este punto, ha recordado igualmente la situación que atraviesan en la COA, porque como explica, "se agravó su economía con el cierre de la frontera (producido desde marzo de 2020 a mayo de 2022 por la pandemia del coronavirus), lo que originó que la reducción de ingresos por facturación ordinaria fuera tremenda y actualmente no existe correspondencia de tráfico de pasajeros porque no se pueden pasar productos a Marruecos".

"Ingresos reducidos y costes les han llevado a una situación insostenible", ha insistido Manuel Ángel Quevedo, quien considera que "el pago de 500.000 euros que reclama la COA ya debía de haberse hecho hace meses, porque no puede mantenerse y eso lo sabe el consejero en funciones Hassan Mohatar (CPM), al que se lo han explicado reiteradamente".

Por último, ha señalado que "resulta evidente que el problema está en un presidente como Eduardo de Castro (Grupo Mixto) que, en su línea habitual de no interesarle nada de los ciudadanos ni de las empresas, le da igual y dice que se puede pagar hasta diciembre", algo que ha calificado como "una absoluta barbaridad"

Por su parte, el secretario de VOX Melilla y candidato al Congreso de los Diputados, Javier Diego, ha subrayado que la propia Cooperativa Ómnibus de Autobuses (COA) "le es imposible continuar por su situación financiera actual", de la que responsabiliza al Ejecutivo por negarse a pagarle la subvención por este servicio.

"No podemos permitir que los ciudadanos se queden sin un servicio básico, sobre todo para los más mayores, por una negligencia más del Gobierno saliente", ha indicado el dirigente melillense del partido que preside Santiago Abascal.

Javier Diego ha destacado que en la centenaria historia de la COA "el peor Gobierno la destruye con el impago de la subvención para que este servicio se pueda llevar a cabo". A su juicio, "el desgobierno que hemos tenido estos cuatro años se va no solo dejando su mala gestión, sino que además nos deja sin un servicio esencial para todos los melillenses", ha recalcado.

Por último, ha recalcado que "volvemos a mostrar nuestro apoyo a esta cooperativa y esperamos que el nuevo Ejecutivo (del PP a partir del 7 de julio) no copie de su predecesor y tenga en cuenta este maltrato y no solo les tramiten la subvención, si no que se les otorgue paradas que piden en las zonas de viajeros, además de seguridad y una tarifa por kilómetros acorde al trabajo a realizar".