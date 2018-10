Recomiendan presentar quejas formales contra los bancos que rechacen los billetes grandes de los empresarios de Ceuta

Publicado 04/08/2018 18:19:25 CET

CEUTA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Delegación del Gobierno en Ceuta ha aconsejado a los empresarios de la ciudad autónoma que presenten quejas formales ante los departamentos de atención al cliente de las entidades bancarias que les impidan ingresar billetes de cien o más euros, como viene sucediendo desde principios de verano.

En un comunicado a los medios, la Delegación ha asegurado que ni el Banco de España ni el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias de España (SEPBLAC) han emitido "ningún tipo de instrucción" en relación con "la aceptación de billetes de alta denominación para impedir su ingreso".

Según la Administración General del Estado, "al parecer el origen de esta situación deviene de un procedimiento judicial iniciado en la ciudad autónoma de Melilla que actualmente está en curso".

La Delegación del Gobierno ha recordado que los billetes "son de curso legal" y que el SEPBLAC depende de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (CPBCIM), el órgano colegiado al que corresponde "dirigir e impulsar las actividades de prevención de la utilización del sistema financiero o de otros sectores de actividad económica para el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo".

Tanto la Confederación de Empresarios de Ceuta (CECE) como la Cámara de Comercio, sindicatos y partidos políticos de la ciudad han alertado de que la negativa de las oficinas bancarias locales a aceptar billetes de cien o más euros de las empresas locales tanto a través de cajeros como de ventanillas amenaza con "asfixiar" la actividad económica y "criminaliza" a la ciudad.

El Pleno de la Asamblea regional ha aprobado esta semana posicionarse en bloque contra una prohibición que "implica prejuzgar a consumidores, usuarios y empresarios como potenciales financiadores del terrorismo o de blanqueo de capitales por el mero hecho de residir en Ceuta".

Para la Cámara de Comercio "no es en absoluto tolerable que las entidades bancarias den como solución que los empresarios ceutíes crucen a la península para realizar sus ingresos, convirtiéndolos en ciudadanos de segunda" y "no es comprensible que esta medida se aplique solo a las empresas y autónomos de Ceuta pero no las cadenas y grandes superficies".