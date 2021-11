Roban un ordenador del Servicio de Microbiología del Hospital Comarcal de Melilla

MELILLA, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Dirección Territorial del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Melilla ha denunciado este lunes el robo de un ordenador en el laboratorio del Servicio de Microbiología del Hospital Comarcal, ubicado en la primera planta del edificio, si bien asegura que en el equipo no se guardaban datos protegidos de los pacientes.

Según ha informado a Europa Press un portavoz, los hechos se han producido en la noche de este domingo al lunes y se encuentran en estos momentos en fase de investigación por parte de la Policía Nacional.

"Al parecer, quien ha realizado el robo lo ha llevado a cabo tras acceder por una ventana y se ha llevado una unidad central de procesamiento (CPU) y un monitor sin provocar daños en el tendido de la red", tal como ha indicado la citada fuente.

Además, el portavoz sanitario ha explicado que, después de que miembros del Hospital Comarcal de Melilla comprobaran el estado de las citadas dependencias, "no se han echado en falta otros elementos". "En el ordenador no se guardaban datos protegidos y ha sido sustituido ya", ha recalcado, para añadir que "el funcionamiento del citado laboratorio no se ha visto afectado".

Por último, ha detallado que un equipo de la Policía Nacional ha visitado el local donde se ha producido el robo del ordenador del Servicio de Microbiología del centro sanitario melillense y, tras las primeras pesquisas y tomas de declaraciones, mantiene abierta la investigación para dar con el autor o autores del robo.