Suspenden toda la atención médica no urgente en Ceuta, que suma un positivo por coronavirus y 14 en estudio

CEUTA, 16 Mar. (EUROPA PRESS) -

El director territorial del Instituto de Gestión Sanitaria (Ingesa) en Ceuta, Jesús Lopera, ha anunciado este lunes la anulación de todas las consultas médicas "no urgentes" programadas en la ciudad, donde se han realizado pruebas de coronavirus a 19 personas. Un joven universitario recién regresado de Madrid ha dado el único positivo.

También se han registrado cuatro negativos y otras 14 personas están pendientes del resultado de las muestras remitida al Instituto de Salud Carlos III. Todas están en sus domicilios salvo una, hospitalizada "en observación".

Actualmente el análisis de pruebas efectuadas en Ceuta se demora entre dos y tres días, pero Lopera ha asegurado en declaraciones a los medios que la ciudad autónoma contará "desde este martes" con los recursos necesarios para efectuar diagnósticos rápidos automatizados, los denominados PCR, que dan resultado "en una o dos horas".

"Hasta ahora estas pruebas exigían técnicas manuales que solo se podían hacer en grandes centros sanitarios y por ejemplo en Andalucía solo había tres para ocho millones de habitantes, pero ahora que existen equipos automatizados dispondremos de uno que supondrá un gran avance para la situación actual y para el futuro", ha valorado la atención del Ministerio de Sanidad.

El director territorial ha asegurado que el Hospital Universitario local dispone de 40 equipos respiradores para proporcionar ventilación mecánica a pacientes si fuese necesario y tiene a su disposición "todos los existentes en la ciudad". "También hemos hecho una compra adicional por si se necesitasen más: no vamos a reparar en gastos ni en recursos para que la población de Ceuta esté bien atendida", ha dejado claro.

El Plan de Contingencia activado por el Ingesa conlleva la orden de no prestar "ni en centros sanitarios públicos ni privados" ninguna asistencia "que no sea urgente y no esté vinculada al coronavirus". "En los Centros de Salud de Atención Primaria y en el Hospital se van a anular y demorar todas las pruebas, analíticas y consultas salvo los casos urgentes y la atención domiciliaria", ha precisado Lopera, que ha anunciado la activación de una línea telefónica para renovar sin desplazamientos la vigencia de las recetas electrónicas.

El 061 y Urgencias seguirán operando "con circuitos diferenciados para pacientes con síntomas respiratorios y para quienes no los tengan", aunque ha insistido en que "lo ideal es que los primeros no se muevan de sus domicilios a no ser que su situación clínica sea grave y previa solicitud de medios de la Administración para efectuar los desplazamientos".

"Durante los próximos 15 días vamos a centrar toda la atención en el coronavirus para que la transmisión en Ceuta, donde estamos mejor que en la península, no se haga comunitaria y para que, si así fuera, sea con sintomatología leve y atención domiciliaria para no sobrecargar el sistema sanitario", ha resumido.