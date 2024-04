Torres espera que el PP "esté a la altura" y apoye obligar a recibir menores no acompañados de regiones fronterizas

CEUTA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha asegurado este jueves en Ceuta que espera que el PP "esté a la altura de las circunstancias", no se deje condicionar por Vox y respalde en las Cortes la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería que impulsa el Gobierno de Pedro Sánchez para "obligar" a las Comunidades Autónomas a aceptar el traslado de menores extranjeros no acompañados desde regiones con sistemas de acogida saturados como están ahora los de Canarias y la ciudad autónoma.

En declaraciones a los medios tras reunirse con el presidente de Ceuta, Juan Vivas (PP), que ha comprometido su apoyo a esa iniciativa, Torres ha defendido que esa modificación legislativa "es imprescindible porque es de justicia y afecta también a los derechos de los menores a formarse o no estar hacinados".

"En la Unión Europea se acaba de aprobar un pacto de migraciones que obliga a los Estados a acoger inmigrantes que llegan a países fronterizos y nosotros tenemos regiones fronterizas en las que hay que responder con un criterio de Estado y comunitario porque cuando un inmigrante llega a Ceuta lo hace a París", ha argumentado.

"Espero que en el Congreso y el Senado el PP, sin cuyo voto no es posible, esté a la altura de las circunstancias, pero me preocupan las manifestaciones de la ultraderecha, que dice que allí donde gobiernan con el Partido Popular no lo van a permitir", ha añadido el político canario, que preside la Comisión Interministerial que trató el texto de la modificación legislativa el pasado martes.

Torres ha reconocido que se trata de un asunto que "no es fácil" porque "hablamos de competencias autonómicas, de Estatutos que no en todos los casos dicen lo mismo...". "No es sencillo y podemos estar de acuerdo en los textos, pero quienes deben votar son los representantes legítimos en las Cortes Generales", ha concluido.

Vivas ha explicado que el ministro tiene su "compromiso" de "apoyar cuantas iniciativas legislativas se planteen" al servicio del objetivo de "que se aplique obligatoria y eficazmente el principio constitucional de solidaridad, de que la derivación a la península de los menores sea obligatoria y no dependa de la decisión discrecional que puedan tomar las distintas Comunidades Autónomas".

"Ceuta vive una situación de tensión en ese área, una situación límite, de verdadera emergencia, y por eso he pedido al ministro socorro", ha resumido el líder del Ejecutivo de la ciudad, que desde el 1 de enero ha registrado un aumento del 565% en el número de niños migrantes sin compañía de los que ha tenido que hacerse cargo con respecto al mismo periodo de 2023.