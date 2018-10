Ventura niega al PSOE que personal del albergue para personas sin techo de Melilla lleve tres meses sin cobrar

Publicado 18/02/2018 18:08:24 CET

MELILLA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Bienestar Social de Melilla, Daniel Ventura (PP), ha querido desmentir al PSOE y negar, como sostienen los socialistas, que el personal del albergue para personas sin techo 'San Vicente de Paúl' lleve tres meses sin cobrar. Señala que sí hay retrasos, pero que era preciso que se aprobaran los presupuestos de la Ciudad para renovar el convenio.

A través de un comunicado de prensa, Daniel Ventura ha reprochado al secretario Ejecutivo del PSOE melillense, Fidel Moga, que se preocupe por estos trabajadores y no lo hicieran en 2017 cuando no aprobaron los presupuestos de la Ciudad a pesar de las consecuencias que tendría de impagos. La diferencia, dice, es que 2018 es año preelectoral.

El titular de Bienestar Social ha dicho que no tiene "por un ignorante" al portavoz socialista Fidel Moga, por lo que espera que, cuando afirmó que el personal del albergue 'San Vicente de Paúl' lleva tres meses sin cobrar, no lo haya hecho "sin haber analizado previamente lo que iba a decir", pero dado que afirma que estas acusaciones no son ciertas, espera que no las haya hecho de forma "mal intencionada".

Ventura ha apuntado que "no todo vale en política", por lo que "no vendría mal recuperar los valores fundamentales y los principios de convivencia y respeto, porque está muy mal mentir y manipular a la gente".

AÑO PREELECTORAL

El consejero ha explicado, sobre el tema del albergue, que para poder sufragar el convenio es preciso que se aprueben los presupuestos de la Ciudad Autónoma, y recuerda que, en 2017, el PSOE y el resto de grupos de la oposición votó en contra de esas cuentas y no se pudieron aprobar hasta abril. "Al parecer, al PSOE de Melilla, no le importaba entonces que los trabajadores del Albergue de 'San Vicente de Paul' y 40 organizaciones más, en las que trabajan cientos de personas, no pudieran cobrar durante esos cuatro meses y siguientes, hasta que se pudieran solucionar todos los pasos y procedimientos administrativos que marcan las leyes".

Daniel Ventura ha considerado que ese cambio en el PSOE de un año a otro pueda deberse a que este 2018 es año preelectoral. "Tal vez para Moga, Ciudadanos y CPM el año pasado no era importante que los trabajadores cobraran y este sí. Claro como estamos en año preelectoral, parece que les preocupa este año".