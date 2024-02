Vivas pide cita urgente a Sánchez para exigirle una "estrategia de Estado decidida y enérgica" en Ceuta

CEUTA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha enviado este martes una carta al líder del Ejecutivo de la Nación, Pedro Sánchez, con el objetivo de pedirle un encuentro cara a cara "con urgencia" para "abordar asuntos prioritarios que precisan de una estrategia de Estado decidida y enérgica en la ciudad teniendo en cuenta nuestros condicionantes, riesgos y amenazas".

La Administración autonómica considera que el grado de avance con la Estrategia de Seguridad Nacional y el Plan Integral de Desarrollo Socioeconómico aprobado por el Consejo de Ministros en 2022 no es ni de lejos el anunciado y que el incremento de la presión migratoria registrado durante las últimas semanas con la anuencia de las Fuerzas de Seguridad marroquíes "desborda las capacidades" de la ciudad.

"Los hechos acreditan que no se cumplen las expectativas generadas", ha lamentado en rueda de prensa el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez (PP), que ha enfatizado que no solo no se sabe nada de las inversiones anunciadas en Sanidad o Educación y de los macroproyectos de la 'Ciudad de la FP' o el Centro Integrado del Brull, sino que el Gobierno central ha tomado incluso decisiones unilaterales "contradictorias" con el espíritu del Plan como la "derogación de facto" del sistema de bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social, "nuestro principal atractivo fiscal para las empresas del resto de España o Europa".

La inquietud se ha "intensificado" con el incremento de la presión migratoria registrado durante las últimas semanas con la entrada irregular de decenas de inmigrantes adultos y, sobre todo, menores de edad que ha "desbordado las capacidades" locales. "Nos encontramos en una situación muy preocupante y es preciso que el Estado emplee todos los medios a su alcance", ha advertido el también consejero de Fomento.

"Salvo con la cesión de suelo de Defensa anunciada durante los próximos años no se está viendo el impulso necesario con otras medidas como la construcción de viviendas sociales o la mejora de servicios públicos básicos como los de Sanidad y Educación... Valoramos el Plan [aprobado en octubre de 2022] cuando se presentó porque nos pareció realista y con medidas concretas y presupuestadas, pero la mayoría no está en la fase que nos gustaría", ha concluido.

El Consejo de Seguridad Nacional también acordó en junio de 2022 elaborar un Plan Integral de Seguridad para las dos ciudades autónomas, pero hasta ahora solo se ha trabajado en "elaborar un estudio de situación desde un punto de vista general de la seguridad en diferentes ámbitos y sectores de actividad".

"Una vez se integre y analice toda la información obtenida, se podrá comenzar a trabajar en los objetivos estratégicos del Plan y en las correspondientes líneas de acción", ha detallado el Gobierno de Sánchez en su respuesta a una pregunta por escrito del diputado nacional por Ceuta, Javier Celaya (PP).