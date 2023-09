Vivas pide “unidad” en el Día de Ceuta para “prevenir” la ruptura de la ciudad “por razones étnicas o culturales”

CEUTA, 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Ceuta, Juan Vivas (PP), ha pedido este sábado en el acto institucional con el que se ha conmemorado el Día de la Autonomía "unidad" para "prevenir la ruptura de la sociedad ceutí por razones étnicas o culturales", y para "afirmar con total rotundidad cuantas veces sea necesario y donde haga falta" frente a "la amenaza exterior", que la ciudad autónoma "es España por los cuatro costados".

El líder del Ejecutivo regional ha entregado la máxima condecoración que cada año concede la administración local, su Medalla de la Autonomía, a las comunidades religiosas y culturales de la ciudad --la cristiana, la árabe, la hebrea y la hindú--, al filólogo Hamed Abdel-Lah, al deportista Mariano Catarecha, al sindicalista Eloy Verdugo y al club de fútbol AD Ceuta.

Durante su alocución en el Auditorio del Revellín, Vivas ha reclamado "responsabilidad y altura de miras" para "aparcar las diferencias en lo accesorio; poner el interés general por encima de siglas e ideologías; aportar al debate político sensatez, serenidad y sentido común; echarse a un lado cuando sea preciso; y ser consecuente con el espíritu que animó nuestra Transición democrática".

"Unidad" ha reivindicado igualmente "frente a la amenaza exterior", para "afirmar con total rotundidad cuantas veces sea necesario y donde haga falta que Ceuta es España por los cuatro costados"; para "dejar claro que nuestra integridad y soberanía están garantizadas por quien corresponde, puede y debe, el Estado y el ordenamiento constitucional, al margen de cual sea el color político del Gobierno de la nación"; y para "fortalecer nuestras capacidades disuasorias; exigir que el respeto a nuestra soberanía sea un requisito imprescindible para las buenas relaciones de vecindad y cooperación que todos deseamos; y ejecutar, de manera decidida y enérgica, una estrategia basada en más España y más Europa".

"La convivencia", ha enfatizado Vivas, "nos hace mejores, más abiertos, más tolerantes, más comprensivos, más respetuosos y, en definitiva, más humanos". "La población de Ceuta está compuesta por cuatro comunidades religiosas o culturales, pero no deja de ser una a la hora de compartir espacios, desvelos, anhelos, sentimientos y afectos", ha advertido el presidente de la Ciudad, que ha hecho hincapié en que "la Ceuta de las cuatro culturas no es un invento ni un recurso retórico o publicitario, sino una realidad incuestionable, un patrimonio de la sociedad ceutí en su conjunto, un activo muy valioso que no se puede pesar, tasar ni medir".

"Ceuta tiene problemas, riesgos y amenazas singulares por su envergadura, pero no es un problema, todo lo contrario", ha concluido el líder del Ejecutivo local sobre "un pueblo que lleva en el ADN la resistencia; en el corazón la convivencia; y en el alma el amor a España".