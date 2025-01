VOX ofrece su apoyo a los empresarios tras "la estafa" de las aduanas de Ceuta y Melilla con Marruecos

MELILLA 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de VOX en Melilla, José Miguel Tasende, ha transmitido a los empresarios melillenses el apoyo de su formación a cualquier iniciativa que quieran organizar para dar mayor visibilidad "a la estafa de la aduana" tras el comunicado conjunto emitido por las confederaciones de empresarios de Ceuta y Melilla por los "reiterados incumplimientos" en la apertura de las aduanas de ambas ciudades con Marruecos al tiempo que critican "la opacidad" a la hora de informarles sobre cómo transcurren las negociaciones con el reino alauí en esta materia.

"En VOX creemos que los empresarios deberían tomar ya una actitud más visible, incluso en la calle, y tendría que haber algún tipo de manifestación pública y algún tipo de protesta que nosotros apoyaríamos y estamos seguros de que también la apoyarían muchos más colectivos para que esta situación acabe de una vez", ha dicho.

El también portavoz del Grupo Mixto de la Asamblea también ha criticado que España "permita a Marruecos limitar el tipo de productos que nuestro país puede exportar a través de la aduana de Melilla".

En este sentido, Tasende ha lamentado que la ciudadanía conozca estas limitaciones a través del testimonio de empresarios y no porque la Delegación del Gobierno haya explicado los motivos por los que desde Melilla solo pueden pasar a Marruecos productos electrodomésticos, electrónicos y de higiene.

"Cuando usted no quiere que entren en su país determinados productos, impone aranceles, no aplica la censura con una lista previa con lo que sí y lo que no puede entrar porque en ese caso estaríamos ante un acuerdo entre dos", ha recriminado.

Además, el líder de VOX ha afeado también al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que diga que "no existen trabas en la aduana de Melilla, después de que un camión español se diera la vuelta cuando en el puerto de Beni Enzar quisieran cobrarle un nuevo impuesto en calidad de garantía, que hace inviable la exportación, algo similar ocurrido en Ceuta".

"El tema de la aduana sigue oscuro y el tratamiento que se le da desde la Delegación del Gobierno es oscurantista, salvo aquellas cosas de las que nos enteramos por la prensa. Todo lo demás son incertidumbres. No entendemos cómo el ministro Marlaska puede decir que la aduana funciona normalmente. Si esto es normalidad, que venga Dios y lo vea porque aquí nos están rechazando camiones", ha insistido.

"El ministro de Exteriores José Manuel Albares también tiene que dar explicaciones porque su negociación de más de dos años con Marruecos no sólo no ha funcionado sino que, además, ha sido lesiva para los intereses de Melilla", ha concluido.