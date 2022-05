Zapatero, satisfecho por la reapertura de fronteras, felicita al Gobierno por recuperar la relación con Marruecos

MELILLA, 17 (EUROPA PRESS)

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha expresado este martes satisfacción por la apertura de las fronteras de Ceuta y Melilla y ha subrayado que ha sido fruto del trabajo de los ministros de Exteriores e Interior, José Manuel Albares y Fernando Grande-Marlaska, a los que ha felicitado por "por recuperar una relación imprescindible con Marruecos".

En declaraciones a los periodistas tras ofrecer una conferencia en el II "Seminario sobre la Diversidad Cultural" en Melilla, José Luis Rodríguez Zapatero ha subrayado que para la recuperación de esta relación también ha sido clave el gobierno marroquí porque "para que una relación positiva también deseo reconocer el esfuerzo que Marruecos ha hecho porque para un acuerdo siempre esencial el concurso de las dos voluntades

El ex jefe de Gobierno español ha resaltado que para quienes conozcan Ceuta y Melilla, saben que la reapertura es importante porque muchos de sus ciudadanos tienen familiares a uno y otro lado de la frontera. "Ha sido un día especialmente intenso porque no se habían visto desde hace tiempo y ese flujo de relación entre un país y otro es esencial, por tanto satisfacción".

Zapatero ha subrayado la importancia de cuidar la relación con el país vecino: "Es cierto -ha dicho- que la relación entre España y Marruecos hay que cuidarla, como todas las cosas que merecen la pena y que valen en la vida, y hemos comprobado que tanto, si miramos en los últimos cuarenta años desde la democracia. Pues hay cada cierto tiempo una hay crisis". Para el ex presidente es crucial que "no se vuelva a repetir una crisis de confianza entre ambos países y creo que ahora se han sentado unas bases adecuadas para ello".

El socialista ha asegurado que "desde luego en mi etapa, y lo he destacado en muchas ocasiones, no tuve no tuvimos ninguna crisis", y para conseguirlo destaca que "la regla de oro para mí es la sinceridad con Marruecos, es la confianza con Marruecos". "Cierto es que en todo el periodo democrático la buena relación con Marruecos ha sido la norma y desde luego en mi en mi mandato no fue buena, fue muy buena, y conservo ese activo, que creo que es tan importante para España".

Zapatero ha señalado además que los partidos de Estado, en clara referencia al PP, deberían haber felicitado al Gobierno de Pedro Sánchez por haber recuperado las relaciones con Marruecos y haber reabierto las fronteras de Ceuta y Melilla. "Sería muy bueno -ha dicho- que todas las fuerzas políticas, especialmente las fuerzas políticas que teóricamente se sienten de Estado, hoy felicitaran al gobierno y se alegraran de que se ha sentado un buen acuerdo". Asimismo, ha aseverado que "nunca he tenido la percepción de que hubiera ningún problema para las ciudades autónomas, en absoluto".

SÁHARA

El ex presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha señalado que no se ha producido ningún giro en la posición de España sobre el futuro del Sáhara Occidental, tras la carta enviada por Pedro Sánchez al Rey Mohamed VI. "La posición que ha expresado el gobierno del presidente Sánchez es la misma posición que yo comentó de considerar la propuesta de autonomía para el Sáhara hecha por Marruecos como una propuesta viable y seguramente la más seria, eso lo reafirmé desde 2008 y el gobierno de Rajoy tampoco hizo nada por lo contrario".

José Luis Rodríguez Zapatero ha resaltado que la postura de Marruecos "es una propuesta, que evidentemente está ya en la mesa", con la que espera que alcance un acuerdo con todas las partes implicadas en la cuestión del Sáhara Occidental.

En relación el camino seguido por Pedro Sánchez para comunicar su posición, después de que los partidos de la oposición se enteraran por la prensa de la carta a Mohamed VI, Zapatero ha replicado que "yo no voy a recordar qué pasó en Perejil y a quién se consultó y no se consultó. El gobierno (de Aznar) me llamó cuando ya se había producido" la operación militar española que desalojó a las fuerzas militares marroquíes del islote.

"Yo di apoyo al gobierno porque era un tema de estado. ¿Vale ese ejemplo? Vale mucho ¿Verdad? Porque eso era mucho más grave. Ahora me acuerdo del Quijote: es un suceso del cual no quiero acordarme. Pero yo era líder de la oposición y sabía cuál era la situación", ha añadido.

"A mí se me comunicó -ha insistido- cuando ya se había producido y yo apoyé al gobierno sin más porque hice una política de Estado en la oposición. Eso es ser leal con tu país" ha concluido el exmandatario español.