Consejos para cuidar el pelo teñido en verano. Hidratar previene el reparar

MADRID, 3 Jul. (CHANCE) -

Largas horas al sol, el salitre del agua del mar, el cloro de las piscinas, usar secador o planchas de pelo para lucir perfectas en esas noches de verano tan mágicas con amigos que parecen no tener fin... La temporada estival causa estragos en nuestro cabello, y especialmente si es teñido, ya que requiere de unos cuidados especiales para no llegar a septiembre con el pelo estropeadísimo.

Si estás a punto de empezar tus vacaciones y quieres cuidar y mantener tu melena, de la mano de dos profesionales del sector como Sonia Atanes y David Lesur, te descubrimos qué productos, técnicas y cuidados debes tener en cuenta para no perder el tono elegido para tu cabello en verano.

Los tonos más recomendables si buscas aclarar tu pelo en la época estival, también dependen en gran medida del color que ya tengas: “Si eres rubia tienes mucho más fácil pasarte al platino, depende de tu base, con tonos dorados, beige o ceniza. Para una mujer de pelo castaño, la apuesta ganadora es optar por tonos miel y caramelo, como para las morenas el café, chocolate y moka, o para las pelirrojas, los tonos rubios venecianos con reflejos dorados y cobrizos” explica el experto.

Sobre técnicas para un resultado más cercano a lo natural, Lesur apunta a las balayage en todas sus variaciones, como pueden ser las babylights, shatush, contouring o superficiales a mano alzada, al aire libre o con papel de plata según cada caso. A la hora de cuidar los reflejos teniendo en cuenta el tono natural de tu cabello, también existen diferencias y maneras de hacerlo: “Las morenas, por ejemplo, tienen problemas con el rojo, las castañas con el naranja y las rubias con el amarillo. Estos colores indeseados se deben neutralizar, además de los matizadores, inmediatamente después de los trabajos técnicos y en casa, con champús de tono violeta o morado”.

En esta época del año, teñirse el cabello tiene unos condicionantes distintos a otras estaciones. Antes de empezar con el tinte, debemos ser conscientes de que pasamos más tiempo al aire libre, junto al mar o en las piscinas, provocando alteraciones en el color, bien por oxidación o por los efectos del cloro o la sal. De ahí que para que nuestro pelo no pierda brillo e hidratación debemos tener un especial cuidado con al mantenimiento rutinario, utilizando productos hidratantes específicos para el sol tanto antes como después de la exposición.

Y es que aunque en ocasiones no seamos conscientes porque no nos duele y no le prestamos la debida atención, nuestro cabello sufre daños al igual que la piel, se quema y se reseca. Si el cloro o el sol ya lo han dañado, lo mejor es acudir a tu peluquería para sanear con un corte -aunque sea las puntas-, hacerte algún tipo de tratamiento reparador intensivo que hidrate el cabello, fortalezca la fibra capilar y selle las puntas abiertas. En cuanto al color, si quieres corregir esos tonos no deseados que se te han quedado tras las vacaciones, opta por un tinte suave sin amoniaco para intentar recuperar tu tono original.

CUIDADOS EN CASA PARA RECUPERAR EL BRILLO

El cuidado de nuestro cabello también pasa por dedicarle tiempo en casa. Actualmente hay numerosos productos en el mercado para ese pelo sin brillo y quemado tan común en verano... desde protectores a champús especiales, pasando por after suns de pelo, mascarillas hidratantes de medios a puntas, aceites y cremas sin aclarado para aplicar antes de secar.

“Si es posible, recomiendo una cataplasma mezclando aceite y mascarilla sobre el cabello sin lavar, y dejar toda la noche mientras dormimos con ello envuelto en un film plástico, que aunque no es lo más sexy ni lo más confortable, sí que ayuda para un resultado óptimo. Por último, aconsejo durante esta fase de recuperación, no usar productos que lleven silicona o alcohol. Después de la playa o la piscina, nunca debemos olvidar el lavado y tratamiento del cabello” apunta David Künzle.

“En verano el cabello debe estar nutrido e hidratado, nosotras recomendamos para pelos teñidos algunas terapias a base de taninos, aparte del alisado para despreocuparse de peinarte. También existen tratamientos interesantes que actúan en todas las capas de la fibra capilar aportándole brillo, suavidad, nutrición e hidratación. Este tipo de cabello (teñido) es importante protegerlo con productos que tengan filtro UV cuando vayamos a tener largas exposiciones al sol” añade Sonia Atanes.