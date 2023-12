Ana Guerra y Víctor Elías deslumbran en los Forqué: "Víctor me ha hecho mejor persona"

MADRID, 16 Dic. (CHANCE) -

Siendo una de las parejas del momento, no podían faltar en la alfombra roja de la 29 edición de los Premios José María Forqué. Víctor Elías y Ana Guerra han deslumbrado a todos los allí presentes con su simpatía y complicidad... y es que, no hay ninguna duda, los dos están locamente enamorados.

Muy emocionada, la cantante nos desvelaba que su papel en los premios hoy era de lo más importante porque homenajea a la gran Concha Velasco interpretando una conocida canción... eso sí, aseguraba que "ojalá no tuviera que hacer este homenaje, pero jamás pensé que una de mis canciones favoritas del mundo la iba a homenajear allá donde esté".

Conjuntados, la pareja ha posado en ante los medios luciendo sus estilismos en color gris. Ella con un sencillo y elegante mono de lentejuelas con escote redondo sin mangas y él con un traje de cuadros combinado con un jersey cuello cisne en blanco.

La artista atendía a los medios después de posar con su pareja y nos hablaba de su boda... dejando claro que "no tenemos nada porque no sabíamos que íbamos a acabar el año con tanto trabajo", pero en cuanto al vestido nos daba una pista: "Yo tiro a lo clásico, pero quién sabe".

Lo que sí que espera es que ese día pueda reunir a todos sus compañeros de 'Operación Triunfo' porque "me encantaría que estuvieran todos allí, para mí es muy importante" y, además, tiene claro que su pareja no la dejaría nunca en el altar como Juan Ortega: "Jamás me haría eso... es la mejor persona que conozco, me ha hecho a mí mejor persona".

Y es que, uno de los temas más comentados sobre su boda, es la posible presencia de la Reina Letizia al enlace -por ser prima segunda de Víctor- y, en esta ocasión, nos volvía a asegurar que le encantaría que asista: "no me habían preguntado tanto por alguien que no conozco, ahí está, recibirá su invitación y ojalá pueda venir... como familia de Víctor".

Por último, le preguntábamos por la reciente ruptura sentimental de su amiga Aitana Ocaña y dejaba claro que "yo de lo que no conozco no hablo", pero nos aseguraba que desea que "mi niña sea feliz, que ella sea feliz con quien quiera y como quiera... yo la quiero un montón".

