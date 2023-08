Hiba Abouk, Belén Esteban o Laura Escanes. Lluvia de vips en el estreno de la ópera prima de Mario Casas

MADRID, 25 Ago. (CHANCE) -

Mario Casas ha vivido este jueves una tarde inolvidable. Horas antes de que su primera película como director, 'Mi soledad tiene alas', llegue a los cines de nuestro país, el actor ha celebrado la première de su ópera prima en un conocido cine de la capital y, como no podía ser de otra manera ha estado arropado por toda su familia y por un sinfín de rostros conocidos, como Belén Esteban, Milena Smit o Hiba Abouk, que no han querido perderse el debut del protagonista de 'No matarás' detrás de las cámaras.

De lo más cariñosos a pesar de que su amor dio paso a una buena amistad tras un amago de reconciliación tres años después de su ruptura -hace unos meses fueron sorprendidos besándose apasionadamente cerca de la casa del artista en Madrid- Mario y la coguionista de la película, Deborah Françoise, han posado juntos muy cómplices, confesando lo fácil que fue trabajar juntos en la elaboración del guión.

Tampoco han faltado en uno de los días más especiales en la carrera del actor su familia al completo. Su hermano Óscar Casas, que protagoniza 'Mi soledad tiene alas' posó con la otra protagonista de la cinta, Candela González -muy elegante con un vestido rojo de escote asimétrico- de la que se enamoró durante el rodaje de la película y con la que se deshizo en gestos de cariño durante la première, presumiendo de que su relación atraviesa por su momento más dulce.

Demostrando que son una piña, Mario ha posado con sus padres, Ramón Casas y Heidi Sierra, y sus hermanos Christian y Daniel, que a sus 9 años apunta maneras de artista. También Sheila, espectacular con un atrevido diseño tipo sirena de lenteluejas y tul, con falda con abertura infinita y el título de la ópera prima de su hermano bordado en la espalda. Ha sido ella precisamente quien ha revelado que Deborah Françoise y Mario ya no son pareja, destacando que su relación a pesar de su ruptura continúa siendo maravillosa.

Un estreno que se convirtió en auténtico cónclave de vips. Begoña Vargas, exnovia de Óscar Casas, no se ha querido perder el nuevo proyecto del actor y ha confirmado el cariño que todavía sienten el uno por el otro a punto de cumplirse dos años después de su ruptura.

Belén Esteban, con un favorecedor vestido blanco con estampado floral multicolor y volantes en el pecho, presumió de su bronceado tras sus recientes vacaciones en República Dominicana con su marido Miguel Marcos.

Laura Escanes, con cambio de look al teñirse el pelo de caoba, y un atrevido minivestido de escote infinito.

O Hiba Abouk, apostando por la comodidad con un outfit de Adidas, acapararon todas las miradas en un multitudinario estreno en el que también desfilaron por la alfombra roja Milena Smit -con gafas de sol y vestido desestructurado en negro- Blanca Paloma, Alejandra Rubio, Micky Nadal, Makoke, Juanjo Ballesta, Javier Tudela y Marina Romero, Sofía Suescun y Kiko Jiménez, Adriana Torrebejano o Carlos Bardem y Cecilia Gessa, que arroparon a Mario Casas en un día marcado por las emociones y en el que todos abandonaron el cine con muy buen sabor de boca y asegurando que el actor tiene un gran futuro como director.

Cargando el vídeo....