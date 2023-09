Imágenes inéditas del ensayo de Isabel Pantoja: la autoexigencia y las indicaciones de la gran diva de la copla

MADRID, 24 Sep. (CHANCE) -

Isabel Pantoja triunfó con su concierto este sábado en el Estadio de La Cartuja, en su Sevilla natal. Alrededor de 3.000 personas fueron testigos durante casi cuatro horas del gran espectáculo que la tonadillera ofreció... Sevilla se rindió ante ella y su profesionalidad encima de los escenarios.

Horas antes, la artista estuvo muy centrada en sus ensayos para que todo saliese a la perfección. Las cámaras de Europa Press, desde las inmediaciones del estadio captaron algunos minutos en los que la cantante ensayaba con su equipo de sonido algunas canciones y, muy típico de las divas, también escuchamos sus exigencias.

Isabel se mostraba muy perfeccionista ante la gran responsabilidad de actuar en su tierra natal. Fueron algunas las indicaciones que pudimos escuchar a los músicos y técnicos para que todo saliese perfecto.

Frases como: "Que no, que no, ¿se repite dos veces? Ah vale, es para saberlo" o algún "¡por favor!" que otro para que se la hiciera caso y también, indicaciones de sonido: "Lo que sea pónselo porque no me escucha tampoco".

Exigente consigo misma y con el resto del equipo, la cantante quiso tener todo bajo control ante las casi cuatro horas de concierto en el que no dejó de cantar y no hizo ningún descanso, como si suele hacer en otras ocasiones.

Tras el ensayo, Isabel descansó y se preparó para este inicio de su gira que ha sido todo un éxito y en el que 3.000 personas le brindaron su calor después de años sin pisar La Cartuja. Un concierto en el que faltaron, eso sí, sus dos hijos, Isa Pantoja y Kiko Rivera, con los que sigue distanciada a pesar de los intentos de tender puentes en los últimos meses.

