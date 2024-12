Isabel Pantoja, sublime, arrasa ante un auditorio medio vacío en su último concierto de 2024

MADRID, 27 Dic. (CHANCE) -

Dejando a un lado las amargas polémicas que ha protagonizado en los últimos tiempos, Isabel Pantoja ha puesto el broche de oro a uno de los años más agridulces de su vida subiéndose de nuevo a un escenario para cerrar por todo lo alto y ante su público madrileño su gira '50 Aniversario', con un concierto único y muy diferente a lo que nos tiene acostumbrados.

En el festival Starlite Christmas y ante un auditorio con numerosos huecos libres -a pesar de que había esperanzas de que el recinto se llenase a última hora, no se obró el 'milagro navideño'- la tonadillera repasó su repertorio de éxitos más icónicos, como 'Veneno', 'Así fue' o 'Se me enamora el alma', pero también demostró su arte cantando villancicos populares acompañada por una zambomba flamenca de Jerez con su hermano Juan Pantoja -con el que llevaba un tiempo distanciada- entre sus integrantes.

Demostrando por qué está considerada una de las grandes divas de la canción española, Isabel hizo un alarde de voz y emoción ante un público completamente entregado que no dejó de corear y aplaudir a la artista durante las casi tres horas que duró el concierto.

Deslumbrante, lució dos diseños tan diferentes como espectaculares con los que estaba simplemente radiante: en la primera parte del show, un vestido de gala en color plata muy clarito de corte asimétrico con capa de gasa a juego con la falda y original escote tridimensional cuajado de brillos y bordados. Y posteriormente, un original traje fucsia con volantes, manga larga abullonada y apliques metalizados en dorado, de inspiración zíngara. Dos looks inéditos que quiso estrenar en su último concierto del año y, sin duda, uno de los más especiales por su temática navideña.

Y se notó, ya que incombustible Isabel emocionó a sus incondicionales con uno de sus shows más memorables -bajo la dirección de Luis Cobos- en el que, como no podía ser de otro modo, hubo despistes, dedicatorias, emoción hasta el punto de no poder contener las lágrimas, y muchas sorpresas.

Emulando los 'bolos' de su hijo Kiko Rivera, el concierto comenzó con una voz en off repasando los inicios de la tonadillera en el mundo de la música y reivindicando su "grandeza artística" al margen de las críticas: "Una niña trianera de padre gitano que nació predestinada para ser una reina de la copla y que paseó la copla por los escenarios del mundo con empaque de reina. Son infinitamente más los que la admiran y la quieren, pero los que la odian o hacen negocio atacándola, gritan más".

Como no podía ser de otra manera, Isabel se emocionó y rompió en llanto al recordar a sus hijos Kiko e Isa Pantoja al cantar su éxito 'Quisiera decir no', y también dedicó unas emotivas palabras a su madre, Doña Ana -fallecida en septiembre de 2021-, confesando que "tanto la extraño y tanta falta me hace".

Con su invitada estrella de la noche, 'La Húngara', interpreto su famoso 'Garlochí', desatando la locura entre el público -y con dedicatoria a su sobrina Anabel Pantoja, a la que dedicó unas cariñosas palabras desmintiendo así los rumores de distanciamiento surgidos en las últimas semanas- y haciendo un alarde de voz y arte, que sus fans agradecieron regalándole una Virgen del Rocío, un ramo de flores o una pandereta personalizada que no dudó en recoger muy emocionada.

Un concierto en el que contó con el apoyo de su hermano Agustín entre bambalinas, y de Juan en el escenario -con el que bromeó llamándole 'brother' en varias ocasiones- y de numerosos rostros conocidos como Lara Álvarez, Cayetana Guillén Cuervo, Marta Hazas, Nina Junot, Eduardo Navarrete, Susi Caramelo, Mario Sandoval, Rosario Mohedano o Juan Peña, entre otros. También de José Manuel Parada, que no dudó en arropar a la artista a pesar de que su relación está rota desde hace años.