Kiti Mánver, imparable, nos habla sobre su carrera como actriz

MADRID, 2 Sep. (CHANCE) -

Siempre tan simpática con los medios de comunicación, esta semana nos encontrábamos con Kiti Manver en el estreno de 'Hechos y faltas' y no dudaba en hablarnos sobre sus últimos proyectos profesionales, además de por su situación personales. Después de preguntarle por sus vacaciones, que ha pasado en casa "con un huertito que tengo, pequeñito, en un patio, disfrutando, aprendiendo, muy tranquila", Kiti nos adentraba en su sus compromisos laborales.

"Estoy haciendo la gira que estrenamos aquí también, llevamos un año ya con ella, El Inconveniente de Juan Carlos Rubio y que ya se puede decir, estrenamos Mama Cruz, de Olmo Figueredo y la directora es Patricia Ortega, para qué más" nos explicaba la actriz muy ilusionada.

Kiti, que ha sido compañera de Concha Velasco en algunos trabajos, le preguntábamos por ella y lo cierto es que nos confesaba "no tengo relación con ella, los conozco, pero no tengo relación con ellos". Eso sí, no dudaba en mandarle un cálido mensaje: "Desde aquí mandarle un abrazo inmenso, por supuesto, a toda la familia, es gente estupenda".

En cuanto al momento profesional que está viviendo, Kiti nos reconocía que "los primeros 20 años son siempre terroríficos, te quedas en paro continuamente, pero yo tuve la suerte de tener cerca a gente que me llevó a producir siendo muy joven, desde los 25 años he sido productora, eso hace que en vez de estar esperando una llamada de teléfono que es muy angustioso, te metes en producción, empiezas a conocer la profesión a fondo, aunque te arruinas mucho, como experiencia es maravilloso, aprendes muchísimo".

Sin parar de trabajar, Kiti nos aseguraba que "llevo una racha muy buena y estoy intentando llevarla más flojita, más tranquilita porque ya tengo una edad, llevo mucho tiempo currando, 56 años"... con una sonrisa en su rostro es innegable que la actriz vive ahora uno de los momentos más pletóricos de su vida.

