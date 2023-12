Rosanna Zanetti y Patricia Cerezo, fans inconcidionales de Aitana en su concierto en el Wizink Center

MADRID, 6 Dic. (CHANCE) -

Tras su último viaje a Latinoamérica donde ha vuelto a acaparar todos los titulares por su gran éxito, Aitana Ocaña vuelve a la capital madrileña para conquistar el escenario del Wizink Center una vez más de la mano de su gira 'Alpha Tour' donde el espectáculo está garantizado. Triunfal sobre el escenario, la ex concursante de Operación Triunfo demostró que está en un momento pletórico de su carrera profesional a pesar de su reciente ruptura sentimental con Sebastián Yatra.

En esta ocasión Aitana contó con el apoyo incondicional de sus fans entre los que también pudimos ver algunos rostros conocidos de nuestro país. Rosanna Zanetti, mujer de David Bisbal, no se perdió la cita reconociendo que es fan absoluta de la joven además de tenerle un gan cariño tanto a ella como a su familia: "Con toda su familia es una chica a la que le tenemos muchísimo cariño". Sonriente junto a un grupo de amigos, Rosanna confesaba a su llegada: "A pasarla bien, a cerrar el año".

Entre los asistentes, también Rafa Mora confesó ser seguidor absoluto de la música de Aitana: "Hoy la voy a conocer en persona, por fin. Soy muy fan". En cuanto a cómo se encuentra la cantante tras su reciente bache sentimental, Rafa sentenció: "No te puedo ayudar en nada, no soy amigo de Aitana, simplemente vengo a ver el show, dicen que está muy bien".

Por su parte, Patricia Cerezo llegaba minutos antes de comenzar el concierto confesando que llegaba de la celebración de cumpleaños de una de sus hijas junto a su ex marido Ramón García con el que sigue teniendo una relación maravillosa: "Yo le deseo lo mejor, ya sabéis". En cuanto a Aitana, Patricia solo tenía palabras de admiración hacia la joven a la que aún no había podido ver en directo nunca: "Me encanta, además no la he visto nunca en directo, así que llego un poco justa, no me ha dado tiempo a llegar antes. vengo a disfrutarla por primera vez. Me sé muchas canciones pero nunca la he visto en directo". En cuanto al cambio sentimental que se había producido en su vida tras la ruptura de Sebastián Yatra, sentenció: "Yo la veo feliz, apoyarla a tope. Yo creo que pasa etapa y sigue evolucionando que es lo importante".