Sofía Ellar se moja sobre la última canción de Shakira dedica a su exsuegro

MADRID, 23 Sep. (CHANCE) -

Mucho se está hablando estos días de la manera en la que Shakira está rentabilizando su ruptura sentimental con Gerard Piqué y sobre cómo está 'alargando el chicle' componiendo canciones para el futbolista y su familia. Algunos la siguen aplaudiendo y otros seguidores han estallado por redes sociales al no entender este camino de la artista.

Este viernes, Europa Press hablaba con Sofía Ellar en el festival de música en directo organizado por Spotify, y lo cierto es que es una de las pocas cantantes que ha dejado entrever que no está del todo de acuerdo en la última canción que Shakira ha dedicado a su exsuegro.

"Creo que la poesía bonita se hace con un traje a medida y elegancia a veces sin necesidad de hacer explícito todas las cosas, yo trato de hacerlo así, que yo lanzo mis pullitas no vayamos a creer que me quedo a la virulé, pero me gusta ese concepto de tener las cosas en un disfraz y elegancia guardando la poesía" ha confesado.

Sofía ha confesado que aunque no "me gusta mojarme mucho" porque "cada uno tiene su sentimiento y de derecho a expresarla como guste". Hablando en primera persona, la cantante desvelaba que "ojalá que pueda seguir teniendo la creatividad de quedarme a gusto vistiendo las canciones sin la necesidad de arremeter de manera tan directa, contra nadie o contra nada, pero en definitiva la música es un manifiesto para eso el arte es libre".

Por otro lado, Ellar nos hablaba de su amistad con Rocío Carrasco, dejando claro que "es muy difícil que yo me lleve mal con alguien" y asegurando que "yo Rocío la quiero muchísimo y eso no va a cambiar, la gente que se porta bien, ella conmigo ha sido un 10, no sólo ella, Fidel también, no puedo decir otra cosa que sea diferente y yo le deseo lo mejor a la gente que me quiere y lo demuestra".

