Abraham García y Bosco Martínez-Bordiú, encantados con la barbacoa de Sofía Suescun, pero... ¿cómo le han visto?

MADRID, 29 Ago. (CHANCE) -

Sofía Suescun y Kiko Jiménez han decidido hacer oídos sordos a las declaraciones de Maite Galdeano en su entrevista previa para '¡De viernes!' y organizar una barbacoa en su casa con exconcursantes de 'Supervivientes'. Después de deshacerse de las pertenencias de su madre esta mañana, la influencer se ha rodeado de amigos para olvidar ese mal trago.

Abraham García, Bosco Martínez-Bordiú y Cristian Suescun llegaban sobre las dos de la tarde a la casa de Sofía y pasadas las siete de la tarde la abandonaban con una sonrisa en sus rostros. Eso sí, siendo discretos sobre el estado de la influencer.

Abraham confesaba que la fiesta ha ido "genial, ha sido una velada buena", pero que "no hemos hablado de nada, hemos estado disfrutando muchísimo"... aunque reconocía que "algo dolida estará seguramente" por todo lo que ha sucedido con su madre.

Por su parte, Bosco confirmaba que "me lo he pasado muy bien, la verdad es que ha sido increíble", pero evitaba darnos su opinión sobre Maite Galdeano porque "no tengo, tendría que saberla primero".