Ágatha Ruiz de la Prada asiste a la jura de bandera en Sevilla muy emocionada y con su icónico vestido

MADRID, 26 May. (CHANCE) -

Disfrutando de un día de lo más apetecible en Sevilla, numerosos ciudadanos se han congregado en la icónica Plaza de España para mostrar públicamente su respeto a la bandera de España, símbolo del Estado, con el tradicional acto de la jura de bandera.

Más de dos mil sevillanos han decidido ser testigos de este momentazo, entre los que hemos visto rostros conocidos como Ágatha Ruiz de la Prada, la cantante Joana Jiménez, el periodista José Antonio León, el torero Juan José Padilla o la cantante Davinia Jaen.

La diseñadora asistía con su icónico vestido de la bandera de España y mantilla, y nos desvelaba que ha sido "muy bonito, maravilloso, espectacular, me ha encantado, me ha chiflado, lo que pasa que llevo unos taconazos y me duelen los pies que me los quiero cortar".

Una cita que siempre tiene muy buena respuesta por parte de los sevillanos y que en esta ocasión ha estado caracterizada por el intenso calor que ha hecho en la capital andaluza.

