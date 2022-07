Ainhoa Arteta: "No tengo pareja y no tengo ninguna gana"

MADRID, 14 Jul. (CHANCE) -

Ainhoa Arteta estuvo durante meses en la palestra mediática debido a las polémicas que protagonizó con su pareja, un divorcio que supuso un antes y un después en la vida de la soprano que provocó que salieran informaciones sobre su vida que nunca hubiese hecho públicas. Sin embargo, ahora vive feliz y ya ha olvidado todos esos días de exposición pública.

Hablamos con Ainhoa y nos asegura que no está interesada en tener pareja y prefiere centrarse en sus seres queridos: "si me queréis preguntar por parejas, o por ganas, os lo digo desde ya: no tengo pareja y no tengo ninguna gana, estoy disfrutando de mi soltería y de mis hijos".

Y es que la soprano nos confiesa que aprovecha cada día su soltería para retomar el tiempo perdido con sus amigos y sus hijos: "como hacía tiempo, disfrutando de mis amigos y de poder hablar con muchísima gente que antes era casi imposible". Se siente plena con el amor de su círculo cercano, no necesita a una pareja a su lado: "mi corazón se encuentra pleno, pleno de amor por mis amigos, por mis hijos, absolutamente creo en el amor, en el amor con mayúscula".

Ainhoa nos confiesa que su hijo está un poco sobrepasado por vivir en Estados Unidos pero ella le anima a centrarse en los momentos buenos que vive en el campamento: "recibí un mensaje suyo: Amá, que no puedo dormir, que estoy que me angustio. Luego durante el día en el campamento está feliz. Son cosas de la vida, de los hijos, que tienen que aprender a crecer también y estamos bien".

Después de haber pasado un duro momento de salud, la cantante agradece, una vez más, la gran labor de los sanitarios y valora enormemente que la vida le haya brindado una segunda oportunidad: "gracias a dios. Es verdad, el año pasado la salud no me lo permitió pero este año si me lo ha permitido y solo puedo dar gracias a dios y a la vida por haberme dado una nueva oportunidad para poder seguir viviendo. No estoy más que agradecida a la vida y a todos los sanitarios, que han hecho una obra increíble en toda esta pandemia".

De su concierto con Plácido Domingo en Starlite Catalana Occidente ha querido recordar la sensación de volver a compartir escenario con él y el director de la orquesta: "hacía mucho que no cantaba con plácido un concierto y ayer me venían recuerdos porque era con el director de la primera audición que hice en estados unidos para poder hacer un concierto con Plácido".

