Alaska, inseparable de Mario Vaquerizo, explica el posible motivo de su trombo en el ojo

MADRID, 23 Dic. (CHANCE) -

Sin lugar a dudas, este final de año no está siendo nada fácil para Alaska y Mario Vaquerizo en cuanto a la salud se refiere ya que, tras el susto quee sufrió Mario sobre el escenario hace algunas semanas, Alaska ha sufrido un trombo en un ojo que le impide la visión. "Vamos a ver cómo va evolucionando, a ver si encontramos la causa de dónde viene, diabetes y esas cosas creo que no tengo nada. Yo creo que ha sido tensión por todo lo que yo he pasado" explicaba la protagonista sobre este último traspiés antes de despedir el 2024.

En cuanto a la recuperación que le queda por delante, la colaboradora de televisión reconocía: "Cero visión, el trombo sigue ahí y el edema sigue ahí, me están tratando... Me han dicho que no es de un día para otro, que poquito a poquito estas cosas se irán mejorando. Así que creo que tengo parche para rato". A pesar de esto, la pareja dejaba claro una vez más que son unos afortunados por tenerse el uno al otro y una gran familia que se preocupa por ellos y su bienestar. "Cuido a la mujer como la mujer me ha cuidado a mí, muy bien. Para siempre. En los matrimonios hay momentos buenos y hay momentos menos buenos" comentaba Mario frente a los micrófonos de Europa Press a la salida de los estudios de televisión.

Aprovechando la ocasión, Mario y Alaska le enviaban un mensaje de ánimo y cariño a Raphael tras conocerse la noticia de que tendrá que pasar la Nochebuena y la Navidad en el hospital. "Para Rafael, por supuesto, no hace falta que lo digamos. Pero para Natalia, para Jacobo, para Manuel, para Alejandra, para todos, porque no es solamente el que está enfermo, sino lo mal que lo pasa el de al lado. Yo sé lo que habrá supuesto para Raphael tener que decir no a un concierto, a lo mejor hubiera dicho sí, pero ahí está Natalia" reconocía la pareja como amigos de la familia. A pesar del complicado momento que está viviendo el cantante, Mario dejaba muy claro que lo más importante es estar acompañado por la familia como lo está él en todo momento: "Lo más importante es tener familia unida, sentirte querido. Ante cualquier adversidad, no es lo mismo estar acompañado y sentirte querido por tus hijos, tu mujer, tus amigos o la familia elegida, la escogida".