Alba Díaz lanza un mesaje 'body positive' y se muestra por primera vez en redes tal y cómo es. ¡Brava!

MADRID, 4 Jul. (CHANCE) -

¡Bravo! No hay otra palabra para reaccionar al paso al frente que ha decidido dar Alba Díaz en redes sociales para lanzar el mensaje 'body positive' que nunca nos hubiésemos imaginado. La hija de Manuel Díaz 'El Cordobés' y Vicky Martín Berrocal es una de las influencers más populares de nuestro país y, más segura de sí misma que nunca -algo en lo que ha influido la relación sentimental que mantiene desde principios de año con el cantante Marcos Terrones, más conocido como Oddliquor- ha tomado la decisión de mostrarse por primera vez tal y cómo es, presumiendo orgullosa de su cuerpo y su belleza real y aplaudiendo los defectos que todas tenemos y pocas se atreven a mostrar.

"Seguramente, el vídeo que más me ha costado subir a redes en mi vida" ha reconocido al compartir con sus más de 400.000 seguidores en Instagram una secuencia en la que, con un escueto bikini y una gran sonrisa, demuestra cómo se puede ser espectacular sin ser perfecta ni tener la delgadez y las medidas -por otra parte imposibles para el común de los mortales- de muchas de sus compañeras de profesión.

"Este año ha sido como ya sabéis y habéis estado viendo ha sido un antes y un después en mi vida, y se podría decir que también va a ser un antes y un después en mis veranos" ha comenzado, confesando que "al haber tomado la decisión de mostraros mi cuerpo tal y como es se acabó condicionarme, autodestruirme y no disfrutar de mis veranos del todo por mis inseguridades físicas". "Esta soy yo y me encanto tal cual soy" ha reconocido tocándose algunas de las partes de su anatomía que hasta ahora evitaba mostrar, como los mulos.

Un paso al frente que quiere que también den sus seguidores: "Os animo a que toméis esta decisión conmigo, que me déis la mano". "La vida es efímera, no deberíamos malgastarla por una idea que la sociedad nos ha metido en la cabeza" ha añadido, terminando su mensaje con una declaración de intenciones digna de aplaudir. "Desde hoy disfrutaré mis veranos, ya no le tengo miedo. Os quiero mucho valientes, a seguir bailando, disfrutando la vida que es una".

Un vídeo que ha desatado un aluvión de mensajes de apoyo y sobre el que Alba se ha sincerado en sus stories, feliz porque "en el momento en el que te muestras tal cual eres no tienes esa obligación ni estás eclavizada a mostrar una version de ti que no es. Me ha acompañado siempre, y este año he dicho paso, no voy a autodestruirme ni a condicionar mi verano que la vida es muy corta".