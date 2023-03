Alejandra Onieva, más sincera que nunca, hace las paces con la prensa: "Os entiendo, pero es la vida de mi hermano"

MADRID, 10 Mar. (CHANCE) -

Alejandra Onieva ha estado presente este viernes en el pistoletazo de salida del Festival de Málaga 2023 y, cómo no podía ser de otra manera, ha sido preguntada por cómo ha vivido todos estos meses la exposición mediática que ha vivido tanto ella como su familia debido a relación sentimental de su hermano, Íñigo Onieva, con Tamara Falcó. La joven ha sido de lo más sincera y ha contestado, a todo, a los micrófonos de Europa Press en exclusiva.

En primer lugar, Alejandra se ha mostrado muy orgullosa por la nominación de Ana de Armas al Premio Oscar como mejor actriz por su interpretación en 'Blonde': "Ana de Armas lo está haciendo tan bien, curra, tiene un talento increíble, soy una fan" y aprovechaba para hacer hincapié en lo difícil que es su profesión: "esta es una profesión que es una montaña rusa, pero hay que seguir y estar siempre formándose porque de repente vas tocando teclas que te posiciona en algo".

Con un vestidazo blanco, Alejandra se mostraba radiante y nos aseguraba que "a mí me queda bastante" para darse el 'Sí, quiero', aunque "sí me veo, pero yo soy un poco que no sé lo que la vida me deparará". "Si algún día me caso será con muy pocas personas" y nos añadía que en su soltería "me pasan cosas maravillosas y siento esa libertad" ha concluido.

Alejandra ha dejado claro que "mi vida amorosa, mi intimidad, mi familia... es mía" y "no llevo bien" el seguimiento de la prensa ante determinadas noticias como ha sido el caso estos últimos meses por la relación sentimental que su hermano mantiene con la Marquesa de Griñón.

La actriz ha aclarado que "al final es la vida de mi hermano" y "entiendo que haya como un interés", pero el problema viene cuando "se dicen tantas cosas que no son ciertas...". Por eso, Alejandra cree que lo mejor es "respetar si mi hermano o quien sea" decida participar en esto ha preferido participar en esto, "pero no es mi vida ni la de mi madre".

Muy empática, Alejandra también nos ha asegurado que "os entiendo a vosotros, pero luego cuando soy simpática y hablo, decís algo que no he dicho". Eso sí, ha dejado claro que está muy feliz por la boda: "sí" y desea que tanto su hermano como la hija de Isabel Preysler sean de lo más felices tras su enlace matrimonial: "que sea feliz, él, ella, para eso voy a estar la primera".

