Alfonso Díez, uno más en la familia de los Alba

Aunque durante los primeros años su relación con la Duquesa de Alba no fue bien vista por la mayoría de los hijos de esta, con el paso del tiempo se ganó el cariño y la confianza de estos demostrando todo el amor que sentía por ella y el bien que le hacía estando a su lado. Con el fallecimiento de la recordada Cayetana, Alfonso Díez ha sabido mantener la relación con todos ellos.

Este viernes, Carlos Fitz-James Stuart y Belén Corsini bautizaban a su hijo Carlos y contaban con la presencia de toda la casa Alba. Un día de lo más especial en el que se acordaron de la Duquesa de Alba por lo que le gustaba a ella celebrar la vida y las reuniones familiares.

Por supuesto, Alfonso no faltó. Estaba invitado y no dudó en acudir y reunirse con esta familia con la que tan buena relación tiene. Tampoco faltó a los bautizos de las dos hijas de Fernando Fitz-James Stuart y Sofía Palazuelo, por lo que nada hacía pensar que en este no estuviese invitado.

Demostrando esa vinculación, el viudo de la Duquesa de Alba respondía a la prensa que “siempre” está con la familia de esta y afirmaba con un rotundo “sí” que es un día especial para todos y que el pequeño Carlos es “buenísimo”.

