Ana Cano, cuidadora de Sofía y Ángel Cristo Jr, así relató los malos tratos hace trece años

MADRID, 25 Nov. (CHANCE) -

Ahora que Ángel Cristo Jr ha hablado públicamente del infierno que vivió en su infancia por culpa de sus padres, Bárbara Rey y Ángel Cristo, Europa Press ha rescatado el testimonio de Ana Cano, la que fuera niñera de él y de su hermana Sofía. Una mujer que fue testigo de muchos momentos que sucedieron bajo el techo de esa casa y que hace trece años nos atendía para hablar sobre ello.

Ana nos aseguraba que "la droga" fue lo que destruyó ese matrimonio ya que "antes eran muy felices pero a partir de la droga empezaron los problemas", dejando claro de esta manera que las adicciones de Ángel fueron el desencadenante del infierno que se vivió en esa familia.

La que fuera niñera de los hijos del domador de elefantes nos confirmaba que Bárbara fue víctima de malos tratos por parte de su marido y que fue amenazada con una pistola: "Sí, también es verdad", siendo ella quien se quedó con el arma en el momento que discutían: "me la dio él".

Además, le preguntábamos si pensaba que Bárbara había sido capaz de perdonar a Ángel Cristo y, muy sincera, Ana nos contestaba que "no tengo ni idea, no lo se porque no estuve en el cementerio pero de ahí no paso mas". Unas declaraciones que se producían días después del fallecimiento del domador.

