Anabel Pantoja, sin miedo al temido 'efecto rebote' de 'Supervivientes'. ¡Menudo cuerpazo!

MADRID, 11 Ago. (CHANCE) -

Anabel Pantoja no solo ganó un novio - Yulen Pereira - en 'Supervivientes', sino también una buena dosis de autoestima y confianza en sí misma tras perder la friolera de 15 kilos durante los 3 meses que estuvo en el reality.

Una bajada de peso muy llamativa tras la que la influencer puede presumir de una tripa plana sin un gramo de grasa y unas piernas muy delgadas que hacen que su trasero - retocado poco antes de irse a la isla con una remodelación corporal con efecto push-up - luzca más exhuberante que nunca, siguiendo los pasos de otras celebrities como Georgina Rodríguez o las hermanas Kardashian, famosas por sus elevados y voluminosos glúteos.

"Llevo la talla 36, me he quedado 'mu chica'" confesaba encantada con su nueva figura en su primera entrevista en plató tras ser expulsada de 'Supervivientes' a las puertas de la final. Desde entonces, Anabel no ha dejado de comer aquellos alimentos que tanto echó de menos en Honduras y es tan habitual que comparta en redes sociales imágenes de Yulen - de quien se ha vuelto inseparable - como de los caprichos culinarios que se está permitiendo desde que terminó el reality: crema de cacao, helados, diferentes chocolatinas, bocadillos... un sinfín de alimentos que si algo tienen en común es su elevado número de calorías.

Pero que no cunda el pánico porque, demostrando que no teme al temido efecto rebote que sufren muchas de los famosos que han concursado en 'Supervivientes', Anabel se ha puesto manos a la obra para conservar mucho tiempo el tipazo que se le ha quedado y del que tan orgullosa se siente.

Y durante sus romántico viaje a Egipto con el esgrimista, además de visitar los enclaves más espectaculares y populares del país africano, está sacando un hueco cada día para sudar la gota gorda en el gimnasio del hotel, desafiando en la elíptica y en la máquina de correr las altas temperaturas para no coger peso durante sus vacaciones. Y, es innegable traslas últimas imágenes que ha compartido con sus seguidores, le está dando resultado. ¡Menudo cuerpazo!