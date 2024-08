Anabel Pantoja, tajante tras la reacción de Isa Pi a su polémico vídeo: "Mi prima es maravillosa"

MADRID, 3 Ago. (CHANCE) -

Anabel Pantoja se encuentra en Castellón para asistir al concierto de Isabel Pantoja, que tendrá lugar esta noche en la ciudad. Ayer, la influencer publicó un vídeo en redes sociales felicitando a su tía por su cumpleaños, lo cual generó polémica. Isa Pi, su prima, expresó en televisión que esta situación le daba mucha pena.

Al ser abordada por los medios, Anabel ha respondido de manera contundente. "Oye, un vídeo maravilloso el de ayer, emocionante. ¡Muy emotivo, Anabel!", le comentan los periodistas. Ella agradece con un simple: "¡Muchas gracias!".

Sin embargo, las preguntas sobre su prima no tardaron en llegar. Visiblemente molesta, la sobrina de la tonadillera ha respondido: "Es que yo estoy de puta madre esperando para el concierto de mi tía y no voy a pensar en tonterías. Mi prima es maravillosa y ella es la persona más comprensible del mundo. Así que no le deis vuelta a lo que no tiene, ¿vale?".

Cuando le han preguntado sobre los deseos de su tía al soplar las velas del pastel de cumpleaños, Anabel ha sido clara: "Pregúntaselo ahora, mi vida. Yo no lo sé, eso lo piensa una sin decir nada. Está bien, lo importante es que está bien".

Anabel ha concluido estas declaraciones con un agradecimiento y un toque de humor: "Chicos, hasta luego. Nos vemos luego en el concierto. Muchas gracias por invitarme. A vosotros, chao. Voy a comer un arroz, que tengo un antojo".