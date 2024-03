Anita Matamoros se pronuncia sobre el grito de Laura Matamoros: "Makoke a la calle"

MADRID, 14 Mar. (CHANCE) -

Multitud de rostros conocidos se han dado cita este jueves en los Premios Dial Tenerife 2024 y entre ellos, hemos podido ver a Anita Matamoros, que pletórica, con un vestidazo a lo más estilo Kardashian y un peinado efecto agua, ha posado ante los medios de comunicación.

Sin tener ninguna duda, Ana nos aseguraba que "de mis premiados esta noche es Dani Fernández" y, además de ser una mujer que vive con la música en su día a día, nos desvelaba que "mi sueño frustrado es haber sido una estrella de pop".

En cuanto a cómo se encuentra, la influencer nos ha asegurado que "no fue un comienzo de año fácil" por la muerte de su perrito "pero todo bien, estoy remontando, cada vez mejor y trabajando un montón, estoy en un buen momento laboral y personal".

Le hemos preguntado también por la participación de su hermana Laura en 'Supervivientes 2024' y ha confirmado que "me hace mucha ilusión que esté viviendo esta aventura por segunda vez", pero ha dejado claro que Miri "es muy amiga mí, hemos estado viviendo juntas los últimos meses, sé la ilusión que tiene, lo mucho que se ha preparado, es mi ganadora y la apoyo totalmente".

No podíamos pasar por alto la salida de tono que tuvo su hermana Laura antes de tirarse del helicóptero gritando 'Makoke a la calle' y nos ha comentado que "al final es una broma que hemos hecho todos, es un meme", pero ha dejado claro que "al final cuando lo hace una persona con la que no tienes esa confianza o afinidad, deja de ser tan broma, pero no hay que crear una polémica y un drama de donde no lo hay".

Por último, después de romper con su última pareja hace unos meses, la influencer con una sonrisa en su rostro y sin querer desvelar más detalles al respecto, confirmaba que "tengo el corazón contento y lleno de alegría, como diría Marisol".

