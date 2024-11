Bárbara Rey reaparece radiante: "Con quien no quiere estar conmigo no paso el tiempo"

MADRID, 28 Nov. (CHANCE) -

Bárbara Rey se ha dejado ver este jueves, 28 de noviembre, en la inauguración del restaurante italiano Cabiria, como imagen del mismo y ha posado en el photocall en mitad de la polémica por su supuesta operación estética.

Allí ha explicado, una vez más, que simplemente se trata de un retoque facial: "El doctor me dijo de hacer un poquito de arreglo aquí, en el cuello y esto era con anestesia local y decidí hacerme el pequeño retoquito el jueves".

En cuanto a cómo se encuentra, la vedette ha asegurado que "estoy muy bien, me encuentro fenomenal" aunque "hubo un momento, a lo largo de este año que ha sido eterno, que fue muy duro, ha sido un año muy duro y triste, he llorado mucho y lo he pasado mal".

Además, ha desvelado que "pedí ayuda porque he tenido momentos como para necesitar ayuda" y su psicóloga "sabe la verdad, con ella hablo y me desahogo". Sin embargo, ha dejado en el aire si contará 'su verdad' públicamente: "Ah, eso vamos a dejarlo para otra entrevista", explicando que "mi miedo es lo malo que le viene a los malos".

Sin embargo, "hace tres meses tomé la decisión de vivir bien, feliz y a gusto, con mi conciencia tranquila y yo creo que en eso Dios me ayuda y por eso estoy más guapa, no por las operaciones", explicaba.

También se le ha preguntado por la entrevista que ha ofrecido Terelu Campos a la revista 'Diez Minutos' desvelando que hace nueve años que no mantiene relaciones sexuales y ha preferido quedarse al margen: "No puedo decir absolutamente nada, que quieres que te diga el tiempo que hace que yo... hasta ahí podíamos llegar... es que si yo digo el tiempo que hace le voy a quitar el protagonismo a Terelu".

Ilusionada con las fechas navideñas, ha desvelado que estas Navidades se presentan "maravillosas, en Marbella como todos los años, siempre con mi hija y este año también con su novia".

Al no mencionar el nombre de su hijo, se le ha preguntado si no tiene pensado un acercamiento en estas fechas y ella ha contestado que "yo paso siempre el tiempo maravilloso con toda la gente que me quiere y que quiere estar conmigo, con quien no quiere estar conmigo no paso el tiempo".

Respecto a Ángel Cristo Jr. y Ana Herminia ha afirmado que la relación que mantenía con esta última "era maravillosa, es cierto, ahora no defino nada, pero era maravillosa, nos llevábamos muy bien".

Por último, Bárbara ha evitado hablar de las acciones legales que habría tomado para poder ver a su nieta: "No voy a hablar de eso, no he venido a hablar de mi nieta", pero ha dejado claro que "me encuentro muy bien, pero es un tema del que yo no hablo".