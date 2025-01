Belén Esteban vuelve a Madrid tras 24 horas en Canarias: "Muy contentos de estar con ella"

MADRID, 20 Ene. (CHANCE) -

Después de 24 horas en Canarias, Belén Esteban vuelve a Madrid para retomar sus compromisos profesionales sin olviarse del doloroso momento que atraviesa como madre su íntima amiga, Anabel Pantoja. En esta ocasión la colaboradora de televisión regresaba a la capital en compañía de su marido, Miguel Marcos, que no se ha separado de ella en ningún momento durante este viaje. "Perdonarme, no quiero decir nada... solamente dar las gracias por el cariño" sentenciaba Belén nada más aterrizar en la capital.

Emocionada por todo el cariño que está recibiendo su amiga, Belén agradece todo el respeto y la discrección que se está teniendo a la hora de hablar de la pequeña Alma. "Mucho cariño de mucha gente, gente anónima, de mucha gente y muchísimas gracias a la prensa porque es una menor y porque no se puede hablar de ella, muchas gracias por el cariño, yo no voy a decir nada" añadía la colaboradora de televisión visiblemente agotada por el viaje relámpago.

Ante las posibles buenas noticias en cuanto a la evolución de la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, Belén cree que tienen que ser ellos los que den el parte médico de su hija: "No me corresponde decir eso, le corresponde a los padres y yo no voy a decir absolutamente nada. Simplemente, gracias". Insistiendo en que la amistad que comparte con Anabel es muy especial, Belén cree que ella también hubiera estado a su lado en una situación parecida: "Si a mí me hubiera pasado, ella no me hubiera dejado sola tampoco. Hemos estado juntas en muchos momentos importantes de nuestras vidas y de los amigos".

A pesar de su discreción en cuanto a la salud de la pequeña Alma, Belén esboza una pequeña sonrisa sentenciando: "Muy contentos de estar con ella, con David y de darle nuestro apoyo siempre como ella nos lo da a nosotros".