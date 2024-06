Carmen Borrego se desahoga en Telecinco, coincide con su hijo y se marcha "fenomenal" tras el cumpleaños de su nieto

MADRID, 5 Jun. (CHANCE) -

Tras vivir el primer cumpleaños de su nieto alejada de él, Carmen Borrego ha acudido al programa 'Así es la vida' y ha asegurado que "quiero seguir siendo buena persona, siendo una madre abierta a la reconciliación y una abuela abierta a vivir con su nieto".

La colaboradora de televisión ha confesado que "la esperanza no la pierdo jamás" y ha dejado claro que "no he cerrado la puerta, pero cuando uno no sabe lo que ha hecho, a veces una se plantea muchas cosas".

Con estas palabras, la hermana de Terelu Campos ha desvelado que "espero una reconciliación y se lo pido a mi madre todos los días" y, ante todo, ha asegurado que "quiero a mi hijo y quiero a mi nieto, es un día muy complicado porque todos los amores de mi vida son géminis y está siendo muy duro porque no puedo compartir con ciertas personas de mi vida".

Eso sí, ha dado las gracias a "mi marido y a mi hermana porque somos una piña y yo tengo la conciencia tranquila y espero una reconciliación". De esta manera, la colaboradora ha vuelto a recalcar cuál es su posición tras el distanciamiento con su hijo.

Tras el programa, en el que ha coincidido con su hijo, Carmen ha atendido a la prensa y ya no tenía ganas de hablar... de hecho, cuando le hemos preguntado si le ha regalado algo a su nieto nos ha contestado: "Preguntárselo a él", refiriéndose a su hijo.

Además, también hemos podido hablar con José María Almoguera, pero se ha mostrado impasible al tratar el cumpleaños de su hijo y también el supuesto reencuentro que tuvo con su madre y en el que se supone que le apartó la mirada.