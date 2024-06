Carmen Borrego habla: confirma no conocer a Carlo Costanzia y desvela la última vez que habló con Alejandra Rubio

MADRID, 19 Jun. (CHANCE) -

Carmen Borrego ha reaparecido esta noche en la plaza de toros de Las Ventas, en Madrid, para dar el pistoletazo de salida al verano de 2024 con la entrega de los 'Beef Awards'. La noticia del día, la semana y el mes, del embarazo de Alejandra Rubio, ha acaparado los medios de comunicación y su posado en el photocall ha sido de lo más llamativo.

Todos los medios se agolpaban alrededor de la figura de Carmen para preguntarle por el embarazo de su sobrina y ha hablado largo y tendido. La colaboradora ha confesado que "un niño es una buena noticia, no es ningún drama" y se ha comparado con la joven: "Yo fui madre joven y ella siempre ha querido ser madre".

En cuanto a si su hermana va a llevar bien que le llamen 'abuela', Carmen ha tirado de ironía para explicar que "peor suena 'tía abuela' que 'abuela', también te lo digo". Además, ha asegurado que todavía no sabe el nombre que le pondrán al futuro bebé: "Eso lo decidirán sus papás".

Sobre la pareja, la colaboradora de televisión ha comentado que "me parece que están espectaculares los dos" y ha desvelado que hoy no ha hablado con su sobrina: "Hablé ayer con ella y evidentemente está nerviosa".

Carmen no tiene preferencia en cuanto al sexo porque "lo importante es que lo que venga, venga bien" y, además, ha querido defender a su sobrina de las críticas recibidas por haber dado una exclusiva: "Decimos tantas cosas a lo largo de nuestras vidas y luego cambiamos, todo el mundo tiene capacidad para cambiar de opinión y no seré yo quien critique que de una exclusiva".

La hermana de Terelu ha asegurado que "yo a Carlo no le conozco" por lo que "no te puedo hablar de él, me parece un chaval estupendo... cuando un niño nace desde el amor siempre es un motivo de celebración". Además, también ha decidido zanjar la polémica de la enemistad que podría existir entre su hermana y Mar Flores explicando que "no se puede hablar de una mala relación cuando no existe esa relación".

Por último, también ha sido preguntada por su madre y ha recordado que "Teresa estaría encantada, ella le dijo a todos sus nietos que quería ser bisabuela, ella estaría muy feliz en estos momentos y me duele que no esté para vivirlo".