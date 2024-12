Carmen Borrego y su inesperada reacción a las palabras de su hijo sobre su nueva imagen: "A mí me encanta él"

MADRID, 16 Dic. (CHANCE) -

Carmen Borrego ha vuelto con una sonrisa radiante al plató de 'Vamos a ver '18 días después de someterse a una intervención estética para retocarse los ojos, la papada y los brazos. La colaboradora, que pasó siete horas en quirófano, ha asegurado que se encuentra "recuperadísima" y está encantada con el resultado, aunque por el momento ha decidido no mostrar sus brazos.

Por su parte, su hijo, José María Almoguera, también ha dado la cara ante las cámaras de Europa Press y se ha pronunciado sobre la nueva imagen de su madre. Sin embargo, el joven ha confesado que aún no la ha visto en persona tras la cirugía: "La he visto en las revistas como vosotros", ha explicado. A pesar de ello, ha asegurado que está "muy bien" y que le gusta el resultado, lo que ha dejado claro el apoyo de la familia.

Tras finalizar su jornada laboral, la colaboradora salía de los platós de Telecinco en coche, aunque no ha querido perder la oportunidad de responder a las palabras de su hijo con un cariñoso "me alegro que le guste. A mí también me encanta él". Además, ha revelado que ya ha conocido a su sobrino, el hijo de Alejandra Rubio: "Pues claro, ¿cómo queréis que no lo vea? Por supuesto". No obstante, ha dejado claro que prefiere que los detalles sobre el niño los compartan sus padres o su abuela Terelu.

Sobre los rumores que apuntaban a que Carmen había recibido ofertas para participar en Gran Hermano Dúo junto a su hijo, la hija de María Teresa Campos ha sido tajante yu los ha desmentido rotundamente: "Yo escucho todas las ofertas, pero no he recibido ninguna oferta".

A la llegada a su casa, ha vuelto a recibir preguntas sobre su relación con José María, a las cuales Carmen se ha mostrado optimista afirmando que "maravilloso todo" y anunciando que se verán pronto, aunque ha evitado confirmar si pasarán las próximas navidades juntos. Tampoco ha querido dar más detalles sobre su sobrino, Carlo Junior.

Con una nueva imagen y el apoyo incondicional de su familia, Carmen Borrego disfruta de su nueva faceta de tía, de su recuperación y de su vuelta a la televisión.