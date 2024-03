Carmen Lomana alucina con las críticas recibidas por su encuentro 'provocado' con los Reyes en ARCOMadrid

MADRID, 7 Mar. (CHANCE) -

Carmen Lomana coincidió este miércoles en la inauguración de la 43ª Feria Internacional de Arte Contemporáneo-ARCOmadrid con los Reyes, Don Felipe y Doña Letizia. Un encuentro que ha sido de lo más comentado porque hay quien asegura que lo provocó, yendo a buscarles nada más llegar a la feria.

Hoy, hemos podido hablar con la Socialité y nos ha confesado que para nada buscó el encuentro con los monarcas: "No, yo no la provoqué, yo estaba esperando a ver si los veía y justo llegaron, y muy bien, encantada ¿pero cómo voy a...? Esas tonterías, por qué no puede ser algo normal y habitual que si te ven los reyes".

Además, en ese alegato de aclarar que no provocó encontrarse con los reyes, Carmen nos desvelaba que "yo a la reina la conozco porque hemos coincidido y al rey, pues te saludan y no tiene que tener ninguna importancia".

Tras estas explicaciones, la Socialité nos explicaba que le parece una tontería que se haya comentado esto: "Pero qué tontería, como yo mucha gente que supongo que la saludaron y se encontraron con ella".

En cuanto a Ágatha Ruiz de la Parada, Carmen nos aseguraba que no tendría problema en coincidir con ella cuando le comentamos que compartieron el mismo espacio en ARCOMadrid: "Yo creo que no debía estar, pero vamos, que tampoco pasa nada si coincido. No me busquéis enemigas gratuitas porque ya prefiero no nombrarla".

