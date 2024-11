Carola Baleztena, muy dura con la actuación de los políticos: "Me parecen todos unos sinvergüenzas"

MADRID, 4 Nov. (CHANCE) -

Dejando de lado sus compromisos profesionales para aportar su granito de arena tras la desgracia que ha sufrido el pueblo valenciano, Carola Baleztena fue uno de los rostros conocidos que hemos podido ver ayudando en el centro de recogida de ayudas situado en la madrileña calle de Clara del Rey. Consciente de la importancia de ayudar en estos difíciles momentos, a actriz reconocía que este tema le ha afectado mucho: "Se me ponen los pelos de punta solamente de pensarlo".

Dispuesta a ofrecer su ayuda en la 'zona o' de la Comunidad Valenciana, la mujer de Emiliano Suárez también destacaba la importancia de la organización en este tipo de situaciones: "Mañana por la mañana temprano salimos, ya tenemos puntos de recogida alló. Tienes que ir organizada porque luego parece ser que no te recogen todo, que solamente recogen algunas cosas y otras no".

Siempre muy discreta con los temas más polémicos y evitando echar 'más leña al fuego' en una situación que ya es muy complicada, Carola prefirió no opinar de lo que vivieron los reyes Felipe y Letizia en su visita a Paiporta durante el pasado domingo: "Vamos a buscar soluciones, vamos a apoyar, a ayudar, a utilizar nuestras redes para dar la información que realmente se necesita... a mí me parecen todos unos sinvergüenzas" y añadía: "Hoy he visto cadenas humanas que han ido metiendo cosas y me han dado ganas de llorar".