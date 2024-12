Cayetana Guillén-Cuervo y sus planes estas Navidades: "Disfrutar de la familia"

MADRID, 25 Dic. (CHANCE) -

En un momento en el que se está alzando la voz para denunciar públicamente los abusos que ha habido en el mundo de la interpretación, muchos han sido los rostros conocidos que han hablado ante las cámaras sobre ello.

La última en hacerlo ha sido Cayetana Guillén-Cuervo, quien se quiso mantener al margen de los casos de acoso laboral en el mundo de la interpretación: "No sé, no es un tema ahora me siento un poco fuera de lugar en este photocall hablando de esto, la verdad. Es un tema un poquito más serio".

Además, la hija de Gemma Cuervo, quiso recordar a Marisa Paredes: "Me emociono un poquillo a ella a su hija María, a Chema, es una penita muy grande, tan inesperado" y añadía: "Esto al final es un paseo por aquí, para algunos más largo, para otros más cortos, te llevas lo que dejas. Se trata de intentar dejar la mejor versión de ti mismo todo el rato".

Si le preguntan por sus planes para Navidad, Cayetana desvelaba que "me quedo aquí, estoy todo el día por ahí y estoy deseando estar en casa, disfrutar de la familia, de los planes de Madrid, ir al teatro, ver al mago pop, a Carla Sanz" y confirmaba que su madre está muy bien: "Muy bien, más mona. Todo el rato recibiendo premios, vamos a poner un mercadillo de premios, excelentísima madre".