Charo Vega llora la muerte de su exmarido, Tony Caravaca: "Gracias por los hijos que me diste"

MADRID, 30 Ene. (CHANCE) -

Siempre estuvo en un segundo plano, pero su presencia en los medios de comunicación era de lo más demandada debido a su amistad íntima con personajes populares como Carmina Ordóñez, Isabel Pantoja, Mila Ximénez o Lolita Flores... por eso, Charo Vega reapareció en los medios de comunicación hace unos años para hablar de sus superaciones y de cómo había sido su vida.

Aunque ha hablado muchas veces de los infiernos que ha vivido en su vida, también de sus épocas doradas, Charo siempre ha sido discreta a la hora de abordar su amor con Tony Caravaca (representante de famosos), con quien se casó y formó una familia.

Hoy, la exconcursante de realities ha informado a través de sus redes sociales el triste fallecimiento de Tony Caravaca, padre de sus hijos: "Hoy se ha ido el que fue mi marido durante 22 años.... Tony Caravaca, el padre de mis hijos".

Charo ha explicado que "ha fallecido acompañado de su familia y con mucho amor y paz" y he mandado un mensaje: "Puedes estar orgulloso de Maite, Antonio y Curro Caravaca, he sido testigo de cuánto te amaban y de su tristeza al despedirse de ti". Además, ha asegurado que se siente "bien de haber estado a tu lado en tu último suspiro. Gracias Tony por estos hijos que me diste".