'El Chatarrero' aclara si se ha reconciliado con Carmen Martínez-Bordiú tras su cita secreta en Madrid

MADRID, 14 Oct. (CHANCE) -

Alejada de los focos y de la vida pública desde que en 2019 abandonó España para instalarse en una mansión en la localidad portuguesa de Cascais, Carmen Martínez-Bordiú viaja a menudo a nuestro país para reencontrarse con sus familiares y amigos y, aunque intenta pasar desapercibida en cada una de sus visitas, en la última no lo ha conseguido.

Y es que tal y como ha publicado la revista 'Semana', en su reciente paso por Madrid aprovechó para reencontrarse con una persona muy especial, Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero', con el que mantuvo una relación sentimental entre 2013 y 2015 y con el mantiene una estrecha amistad a pesar de que su historia de amor no funcionase en su día por sus diferentes modos de vida.

La expareja ha disfrutado de una cita para dos en un conocido restaurante de la capital que se alargó durante varias horas y que ha desatado los rumores acerca de una posible reconciliación cuando están a punto de cumplirse 10 años de su ruptura.

Algo que ha desmentido Luismi en su reaparición en la corrida solidaria a favor de la Fundación 'La sonrisa de María' este domingo en Torrejón de Ardoz. Muy bien acompañado por una espectacular mujer con la que se mostró de lo más cómplice durante toda la jornada, el dueño de desguaces 'La Torre' ha dejado claro que de segunda oportunidad con la nieta de Francisco Franco nada de nada: "¡Qué dices! es mi amiga. La puedo ver, ¿no?" ha asegurado, confirmando con un rotundo "claro" que son solo amigos. "Totalmente" ha respondido cuando le hemos preguntado si son muy amigos, bromeando con si le gustaría volver o no con Carmen. "Sí, vente conmmigo, venga vente" ha zanjado, echando balones fuera para que no se hable más de una posible reconciliación con la socialité. ¡Dale al play y no te lo pierdas!