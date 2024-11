David Broncano: "Si esto lo están viendo, por favor, llevadme de invitado a 'El Hormiguero'"

MADRID, 14 Nov. (CHANCE) -

David Broncano se ha dejado ver este jueves, 14 de noviembre, en Barcelona para recibir el Ondas por 'La Revuelta' como 'Mejor programa de Entretenimiento' y no ha dudado en bromear sobre esa supuesta rivalidad que tiene con Pablo Motos.

"La verdad es que me gustaría estar yo solo en todas las cadenas, como si fuese el año 82... pero creo que no se va a poder. O sea, en la práctica sí que hay sitio para todos", comentaba el presentador. Además, bromeaba con que va a intentar "ir cogiendo de todos los canales un poquito, pero bueno, es que también se hacen otras cosas muy buenas y entonces no podré destruir todo".

Broncano ha confesado que le encantaría que el presentador valenciano fuese a su programa y viceversa porque "ellos sí que mantienen un poco la cosa de que el programa es en directo y tal, que además creo que ellos sí que es en directo casi siempre, pero nosotros ya se sabe que lo grabamos un rato antes, o sea, que yo podría ir".

Aunque no había caído en esto, al comunicador le parece fabuloso que mientras él está en directo desde 'El Hormiguero' se estuviese emitiendo 'La Revuelta' en TVE: "¡Uf, vaya idea, niño! Eso estaría increíble. O sea, 100% dispuesto. Si esto lo están viendo ahí en Atresmedia o en la productora de Pablo o ellos mismos, por favor llevadme de invitado".

Sorprendido por optar junto a Motos al Premio Iris a mejor presentador, David no duda en desearle lo mejor aunque "intentaré, como decía antes, volver a ganarlo y acumular todos los premios. Siempre, y que la gente diga, ay, qué pesado el tío, pero bueno... Voy a intentar, yo voy a intentar ganarlo todo".