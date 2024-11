Edmundo Arrocet arremete contra las Campos en su 75 cumpleaños: "No iban a ver a María Teresa Campos"

MADRID, 29 Nov. (CHANCE) -

Edmundo Arrocet ha cumplido este viernes 75 años y ha asegurado ante la prensa que se encuentra "muy bien" aunque "momentáneamente" no ha recibido la felicitación de ninguna de las Campos, aunque "creo que me saludarán".

En este caso, el humorista ha comentado que "siempre serán bien recibidas" las felicitaciones por parte de ellas y espera recibir el próximo año el dinero que le deben, 40.000 euros: "En cuanto se estabilicen todas las cosas que ha habido de la herencia, dirán 'oye Edmundo...', ¿no?".

A Arrocet le ha parecido "espectacular" que le hayan otorgado a María Teresa Campos la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes aunque "me hubiese gustado que lo hubiesen hecho estando ella en vida... todo lo que sea para ella me parece espectacular porque se merece eso y más".

También ha comentado la última portada de Terelu Campos, quitándole importancia a que lleve nueve años sin sexo porque "yo me he tirado muchos años sin amor y no pasa nada, nueve años, no, pero mucho tiempo". Al final, el actor entiende que "es normal porque estará en un proceso que no querrá hacerlo y todo llega, a lo mejor de la noche a la mañana aparece con un chico".

Sobre Alejandra Rubio, Edmundo ha comentado que "le tengo un cariño muy grande" porque estuvo siempre muy cerca de su abuela: "Era la que más iba", y que está completamente seguro que "Terelu como abuela será muy buena abuela".

Por último, ha vuelto a recalcar que "cuando yo estaba" en cada de la recordada comunicadora, Terelu y Carmen "no iban, es que está dicho por la propia Teresa en una entrevista, no he mentido".