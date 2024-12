Edmundo Arrocet vuelve a España y comenta el último cambio estético de Carmen Borrego

MADRID, 16 Dic. (CHANCE) -

En medio del gran tsunami mediático que vive la familia Campos con la llegada al mundo del primer hijo de Alejandra Rubio y la reciente intervención quirúrgica a la que se ha sometido Carmen Borrego, Edmundo Arrocet reaparece en escena en su vuelta a España bromeando sobre su testimonio: "Hasta que no me paguen, no hablaré nada". Después de muchos meses en los que los dardos envenenados entre el que fuera pareja de María Teresa y sus hijas, Edmundo sentencia: "Yo nunca me he enojado, están enojados ellos conmigo porque yo dije una verdad, una verdad mientras yo vivía con Teresa".

Aunque Terelu y Carmen Borrego han dejado claro en repetidas ocasiones que no quieren saber nada del cómico, Edmundo insiste en que él no ha hecho nada malo para la familia, sino más bien todo lo contrario: "Yo no he hecho absolutamente nada, no le he hecho absolutamente nada malo, todo lo contrario. He ayudado siempre en lo que he podido, el que tengo que estar ofendido soy yo". En esta ocasión el cómico acudía a la presentación de la biografía de Paco Gento en la que, además, no dudaba en comentar qué le parece el último cambio físico de Carmen Borrego: "Me han comentado que ha quedado muy guapa y me imagino que sí. Me imagino que sí porque ella no es fea, no tenía feas facciones".

Tras haber revelado en repetidas ocasiones que él le tenía un cariño muy especial a Alejandra Rubio, Edmundo también hablaba sobre la reciente llegada de Carlo Costanzia Rubio a la familia: "Me alegro de verdad, Alejandrita, de todo corazón, que estés con tu niño y Carlo, yo no te conozco, pero sé que serás muy feliz y vais a tener un bambino muy bonito".