Eugenia y Cayetano Martínez de Irujo, la imagen de su reconciliación sorpresa en Nochevieja

MADRID, 2 Ene. (CHANCE) -

Después de una larga temporada distanciados en la que no han faltado las acusaciones cruzadas, Eugenia y Cayetano Martínez de Irujo han firmado la paz por Navidad. Y así lo ha revelado feliz el duque de Arjona en sus redes sociales, compartiendo varias imágenes de su Nochevieja al lado de su hermana menor, enterrando el hacha de guerra para recibir 2025 juntos, cómplices y por todo lo alto.

Una reconciliación que ya avanzaba la duquesa de Montoro en una de sus últimas apariciones públicas, después de que el jinete le hubiese reprochado públicamente su ausencia en la misa por el décimo aniversario de muerte de la duquesa de Alba el pasado 20 de noviembre: "Yo adoro a todos mis hermanos, tendré diferencias con mi hermano Cayetano, no lo voy a negar, es así, pero tarde o temprano se arreglará, seguramente, lo tengo claro" aseguraba, reconociendo que a pesar de no tener relación desde hace una temporada seguía "adorando" al ex de Genoveva Casanova.

Y su reecuentro se ha producido en una noche tan especial como la del 31 de diciembre, que han celebrado en Sevilla junto a sus respectivas parejas, Narcís Rebollo y Bárbara Mirjan; la hija de Eugenia, Tana Rivera, con su novio, Manuel Vega; y algunos amigos, en una fiesta marcada por el buen rollo en la que no faltaron las risas, las confidencias, y la complicidad entre hermanos. "Bonita entrada al 2025" ha escrito Cayetano en su primer post del año, en el que ha incluido un carrusel de imágenes de lo más significativas, especialmente una en la que su hermana y ella aparecen sentados en un sofá de lo más sonrientes y unidos, revelando que su distanciamiento del pasado está más que olvidado.

"Que buueeeen fin de año!! Así todos como poco", ha comentado Tana en la publicación de su tío. Un mensaje que refleja lo bien que lo han pasado esta Nochevieja, que nos ha dejado una imagen para el recuerdo en forma de reconciliación entre Eugenia y Cayetano.