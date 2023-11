Eugenia Osborne sentencia a Gabriela Guillén: "Solo se escucha una versión porque mi padre tiene mucha educación"

MADRID, 29 Nov. (CHANCE) -

Horas después de que Alejandra Osborne haya protagonizado un acto publicitario en Madrid y haya salido en defensa de su padre, Bertín Osborne, asegurando que solo conocemos la versión de Gabriela Guillén sobre cómo se ha comportado el cantante durante su relación y desde que supo que estaba embarazada, ahora es su hermana Eugenia la que ha dado la cara públicamente por su progenitor.

La influencer ha sido una de las celebrities que ha brindado con Moët& Chandon en la fiesta que la firma ha organizado en el jardín de invierno del hotel Mandarin Oriental Ritz y, como no podía ser de otro modo, ha lidiado con la prensa con las preguntas sobre las críticas que ha recibido su padre por su actitud con la madre de su futuro hijo.

Unos ataques a los que Eugenia tiene clárisimo que su padre no va a responder a pesar de las durísimas declaraciones de Gabriela asegurando que se arrepiente de conocerlo y que no quiere saber nada más de él: "Cada uno hace lo que cree que es mejor y mi padre no va hablar porque es una persona muy respetuosa y no va a hablar".

"Ahora mismo solo se escucha una versión. ¿Sabes lo que pasa? Mi padre tiene mucha educación y eso no lo va a hacer, no lo va hacer nunca" ha sentenciado, dejando entrever que la paraguaya no ha estado a la altura de las circunstancias en los últimos tiempos con sus ataques públicos a Bertín.

A pesar de todo, y como afirma Eugenia, su padre está "súper bien". "Le veo muy contento y este año vienen a pasar la Navidad con nosotras y con mis tíos por parte de madre. Está muy emocionado porque está súper unido a sus cuñados y hace mucho que no venía. Nos juntamos 60" ha relatado, dejando claro que entre los planes del artista no está pasar las fiestas en Madrid por si Gabriela, que sale de cuentas el 31 de diciembre, se pone d parto. "Cuanto llegue el momento ya se verá, no adelantarnos es lo mejor" ha zanjado su hija. ¡Dale al play y no te pierdas sus declaraciones!

