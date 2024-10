¡EXCLUSIVA! Los padres de Josep Santacana, sobrepasados: "¡La sentencia no es igual para todos!"

MADRID, 2 Oct. (CHANCE) -

El pasado 23 de septiembre, Josep Santacana recibía una de las peores noticias de los últimos años: la Audiencia Provincial de Barcelona desestimaba el recurso en el que solicitaba anular su condena a tres años y tres meses de cárcel por un delito de alzamiento de bienes como parte del proceso en el que estaba envuelto con Arantxa Sánchez Vicario por descapitalizar su patrimonio para evitar pagar al Banco de Luxemburgo 7,5 millones de euros.

Un batacazo que no se han tomado nada bien sus padre, Josep y Encarna, quienes creen que la justicia no está siendo igual para todos: "Mira, la sentencia no es igual para todos o sea que olvídate".

Europa Press ha conseguido en exclusiva su reacción a la desestimación de la Audiencia Provincial de Barcelona y lo cierto es que les hemos visto completamente fuera de sí. Tanto es así que nos negaban ser ellos los que tenían el control de todo: "Yo no tengo ninguna deuda".

Cansados de la presión mediática, Josep y Encarna estallaban ante nuestras cámaras: "Olvídame ya por favor. La audiencia ni hostias. Venga hombre, va" y al pedirle que contestasen en castellano para que se les pudiera entender, comentaban: "Pues mejor, que aprendan, que aquí es Cataluña".

Finalmente, también nos contestaban a la pregunta de si confían en que el Supremo anule la sentencia: "Él tiene que ser cómo tiene que ser, pues sí, igual".